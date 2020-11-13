"Уважаемые предприниматели, хороших вам выходных": в Днепре не будут вводить локдаун
В Днепре не будут вводить карантин выходного дня. Мэр города Борис Филатов призвал людей поддержать предпринимателей в это нелегкое время.
Днепр и Днепропетровская область вошли в список регионов, где самый низкий уровень заражения коронавирусом. Об этом Филатов написал на своей странице в фейсбуке.
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Уважаемые предприниматели, хороших вам выходных. И, пожалуйста, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию. Сами и для своих клиентов. Вы же ответственные граждане свободной страны, – отметил глава Днепра.
Кроме того, мэр призвал людей как можно больше времени проводить на свежем воздухе и наслаждаться последними днями тепла.
Карантин выходного дня: что известно
- Локдаун выходного дня стартует в 00:00 14 ноября.
- Целью новых ограничений является уменьшить количество зараженных.
- В то же время большинство украинских предпринимателей против введения карантина выходного дня. Они утверждают, что это уничтожит их бизнес.
- В ряде городов Украины городские власти, вопреки решению Кабмина не будут вводить локдаун.
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