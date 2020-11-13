В Днепре не будут вводить карантин выходного дня. Мэр города Борис Филатов призвал людей поддержать предпринимателей в это нелегкое время.

Днепр и Днепропетровская область вошли в список регионов, где самый низкий уровень заражения коронавирусом. Об этом Филатов написал на своей странице в фейсбуке.

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Уважаемые предприниматели, хороших вам выходных. И, пожалуйста, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию. Сами и для своих клиентов. Вы же ответственные граждане свободной страны, – отметил глава Днепра.

Кроме того, мэр призвал людей как можно больше времени проводить на свежем воздухе и наслаждаться последними днями тепла.

Обратите внимание! По состоянию на 13 ноября в Днепропетровской области зафиксировано 19 909 случаев заражения коронавирусом.

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