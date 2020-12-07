Дети 12 – 14 лет забросали камнями 4 троллейбуса, которые стояли в депо. Произошел инцидент ночью 6 декабря. Личности подозреваемых уже установили правоохранители.

О чрезвычайном инциденте, который произошел на проспекте Богдана Хмельницкого, 31 а в Днепре, сообщает издание Depo.Днепр. По данным работников депо, подростков было 8.

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Они решили пролезть в помещение ради записи видео и селфи.

300 тысяч убытков



Из-за развлечения подростков в Днепре придется восстанавливать 4 троллейбуса / Фото Depo.Днепр

Как утверждает заместитель директора КП "Днипроэлектротранспорт" Владимир Сусленков, подростки 12 – 14 лет пробрались к технологической площадке, где находилось 4 троллейбуса "ЮМЗ". После этого злоумышленники начали швырять в транспортные средства камни.

На всех троллейбусах разбиты боковые и лобовые стекла. Чтобы восстановить их, предприятию придется потратить около 300 тысяч гривен.

Задержали на месте



В совершении преступления подозревают 8 подростков / Фото Depo.Днепр

Услышав звук разбитого стекла, охранники "Днипроэлектротранспорта" побежали к площадке и увидели там подростков. Двоих из них им удалось задержать. Личности остальных устанавливали уже правоохранители.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Впрочем, от наказания подростков могут освободить, поскольку им нет 18.