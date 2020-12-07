В Днепре подростки ради фото пролезли в депо и разбили троллейбусы на сотни тысяч: фото
Дети 12 – 14 лет забросали камнями 4 троллейбуса, которые стояли в депо. Произошел инцидент ночью 6 декабря. Личности подозреваемых уже установили правоохранители.
О чрезвычайном инциденте, который произошел на проспекте Богдана Хмельницкого, 31 а в Днепре, сообщает издание Depo.Днепр. По данным работников депо, подростков было 8.
Смотрите также В Николаеве мужчина стрелял в детей: видео
Они решили пролезть в помещение ради записи видео и селфи.
300 тысяч убытков
Из-за развлечения подростков в Днепре придется восстанавливать 4 троллейбуса / Фото Depo.Днепр
Как утверждает заместитель директора КП "Днипроэлектротранспорт" Владимир Сусленков, подростки 12 – 14 лет пробрались к технологической площадке, где находилось 4 троллейбуса "ЮМЗ". После этого злоумышленники начали швырять в транспортные средства камни.
На всех троллейбусах разбиты боковые и лобовые стекла. Чтобы восстановить их, предприятию придется потратить около 300 тысяч гривен.
Задержали на месте
В совершении преступления подозревают 8 подростков / Фото Depo.Днепр
Услышав звук разбитого стекла, охранники "Днипроэлектротранспорта" побежали к площадке и увидели там подростков. Двоих из них им удалось задержать. Личности остальных устанавливали уже правоохранители.
По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Впрочем, от наказания подростков могут освободить, поскольку им нет 18.
Поделиться новостью