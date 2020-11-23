В Днепре задержали фигуранта заказного убийства первомайского бизнесмена. Злоумышленник прятался от правоохранителей в течение 13 лет.

Где прятался фигурант убийства

Николаевские полицейские и КОРД в Днепре задержали фигуранта заказного убийства. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Мужчина скрывался 13 лет. Он использовал чужую фамилию, документы другого человека. Сразу после убийства пересек границу с Россией. Однако в 2013 году вернулся и пошел воевать на восток в составе украинской военно-политической общественной организации.

История задержания злоумышленника

Двух фигурантов дела задержали еще в 2007 году, а третий – исчез. Следователи установили личность поставщика оружия и взрывчатки сразу. Заочно сообщили ему о подозрении и объявили в международный розыск. А суд избрал ему меру пресечения – арест. С тех пор оперативники продолжали искать преступника.

И вот 20 ноября 2020 года произошел прорыв – николаевские правоохранители и спецназовцы прибыли к дому злоумышленника в Днепре и задержали его.

Во время обыска полицейские нашли оригинальный паспорт мужчины и поддельные документы.



Злоумышленника задержали после 13 лет поисков / Фото Нацполиции



Правоохранители нашли оригинальный паспорт фигуранта дела / Фото Нацполиции

Что грозит мужчине

Задержанному инкриминируется сразу несколько уголовных правонарушений – это покушение на убийство, а также убийство, совершенное на заказ и незаконное обращение с оружием.

Санкции статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Сейчас 49-летний злоумышленник находится на Николаевщине, по решению суда он будет находиться под стражей в СИЗО.

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