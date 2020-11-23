Прятался аж 13 лет: поймали фигуранта заказного убийства бизнесмена – фото, видео
В Днепре задержали фигуранта заказного убийства первомайского бизнесмена. Злоумышленник прятался от правоохранителей в течение 13 лет.
Где прятался фигурант убийства
Николаевские полицейские и КОРД в Днепре задержали фигуранта заказного убийства. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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Мужчина скрывался 13 лет. Он использовал чужую фамилию, документы другого человека. Сразу после убийства пересек границу с Россией. Однако в 2013 году вернулся и пошел воевать на восток в составе украинской военно-политической общественной организации.
История задержания злоумышленника
Двух фигурантов дела задержали еще в 2007 году, а третий – исчез. Следователи установили личность поставщика оружия и взрывчатки сразу. Заочно сообщили ему о подозрении и объявили в международный розыск. А суд избрал ему меру пресечения – арест. С тех пор оперативники продолжали искать преступника.
И вот 20 ноября 2020 года произошел прорыв – николаевские правоохранители и спецназовцы прибыли к дому злоумышленника в Днепре и задержали его.
Во время обыска полицейские нашли оригинальный паспорт мужчины и поддельные документы.
Злоумышленника задержали после 13 лет поисков / Фото Нацполиции
Правоохранители нашли оригинальный паспорт фигуранта дела / Фото Нацполиции
Что грозит мужчине
Задержанному инкриминируется сразу несколько уголовных правонарушений – это покушение на убийство, а также убийство, совершенное на заказ и незаконное обращение с оружием.
Санкции статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения с конфискацией имущества.
Сейчас 49-летний злоумышленник находится на Николаевщине, по решению суда он будет находиться под стражей в СИЗО.
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Убийство первомайского бизнесмена: что произошло 13 лет назад
- Вечером 7 ноября 2007 года в Первомайске 42-летнего директора Первомайского гранитно-щебеночного карьера, гражданина Молдовы, расстреляли из пистолета-пулемета. Он погиб на месте.
- Перед этим на автостоянке, где предприниматель обычно ставил свой Range Rover, обнаружили пакет с самодельным радиоуправляемым взрывным устройством, которое не сработало.
- 8 декабря того же года правоохранители задержали участников группы, которая организовала заказное убийство.
- Непосредственным исполнителем оказался 26-летний житель города Орджоникидзе, заказчиком выступил 47-летний житель города Вольногорск той же Днепропетровской области.
- Обоим дали по 15 лет и конфисковали все имущество.
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