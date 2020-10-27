91-летнюю бабушку Лю 27 октября похоронили на кладбище села Ясное Новокадацкого района Днепропетровской области. О смерти волонтерки стало известно 25 октября.

Проститься с бабушкой Лю пришли волонтеры и патриоты Украины. Церемонию отпевания на территории больницы имени Мечникова провел военный капеллан отец Дмитрий Поворотный, пишет Укринформ.

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Она декламировала стихи на украинском, знала на память много поэм, даже сама писала стихи. Она очень любила ребят добровольцев. Всегда говорила, что если бы не они, то войну мы бы проиграли. Очень скучаю по ней,

– со слезами на глазах рассказала UA: Днепр волонтер Екатерина Познякова.

Женщина перенесла инсульт и долго болела, но до последнего помогала бойцам. Когда она попала в больницу, волонтеры делали все, чтобы Савченко выжила. Однако, к сожалению, 25 октября женщина умерла.

Что известно о бабушке Лю

Савченко рассказывала, что ее дед был кобзарем. Он часто рассказывал ей о героическом прошлом украинской нации и героев. Летом и весной бабушка Лю самостоятельно выращивала цветы и овощи, затем продавала их в центре города. Вырученные деньги передавала в госпиталь на лечение бойцов и нужды армии.

Кроме того, бабушка Лю собирала деньги и продавала сувениры. Всем говорила, что просит "не для себя, а для сыновей" – так она называла всех бойцов.



На прощание с умершей пришли ее подруги волонтеры / Фото Укринформ

В Днепре попрощались с волонтеркой Людмилой Савченко / Фото Укринформ