В Днепре мужчина переходил дорогу на светофоре. Машина не остановилась, чтобы его пропустить, тогда он достал пистолет и выстрелил вдогонку. Рядом был ребенок.

После серии выстрелов вооруженный пешеход спрятал пистолет и пошел себе дальше. Инцидент сняли на видео и распространили в телеграм-канале "Хуев*й Днепр".

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Могла пострадать ребенок

Дорогу в момент стрельбы переходил школьник – пули пролетели прямо над головой у мальчика. Однако, пока неизвестно, о каком именно оружии идет речь – летальную или травматическое.

В полиции сообщили, что "стрелка" уже ищут, чтобы привлечь к ответственности. Об этом в комментарии для сайта 24 канала рассказала пресс-офицер Днепровской полиции Алина Стадник.

Он достал предмет, похожий на пистолет и начал стрелять по машинам. Сейчас устанавливают личность мужчины,

– сообщила она.

В полицию никто не обращался и информации о пострадавших пока нет.

Правоохранители признались 24 каналу, что об инциденте, который произошел на перекрестке улиц Пилипа Орлика и Александра Поля, узнали из соцсетей.

Пешеход выстрелил в машину: смотрите видео