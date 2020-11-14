В Днепре произошел масштабный пожар на Агрегатном заводе: фото
На территории ПАО "Днепропетровский агрегатный завод" 14 ноября произошел пожар на производственном цехе. Спасатели уже 2 часа пытаются обуздать пожар. По состоянию на 17: 00 огонь до сих пор не локализовали.
Детали пожара в Днепре
Пожар случился на улице Щепкина около 3 часов дня. На месте происшествия работают 5 бригад спасателей. Об этом сообщает "Информатор".
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Ситуации на пожаре достаточно сложная:
- огонь быстро распространяется по территории здания;
- температура на производственном цехе стала очень высокой. Это затрудняет тушение пожара.
По данным издания, в результате пожара пострадавших нет. Ориентировочная площадь возгорания составляет 200 метров квадратных.
В Днепре случился масштабный пожар на производственном цехе / Фото " Информатор"
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