На территории ПАО "Днепропетровский агрегатный завод" 14 ноября произошел пожар на производственном цехе. Спасатели уже 2 часа пытаются обуздать пожар. По состоянию на 17: 00 огонь до сих пор не локализовали.

Детали пожара в Днепре Пожар случился на улице Щепкина около 3 часов дня. На месте происшествия работают 5 бригад спасателей. Об этом сообщает "Информатор". К теме На Львовщине случился масштабный пожар: огонь тушили 32 мчс – фото Ситуации на пожаре достаточно сложная: огонь быстро распространяется по территории здания;

температура на производственном цехе стала очень высокой. Это затрудняет тушение пожара. По данным издания, в результате пожара пострадавших нет. Ориентировочная площадь возгорания составляет 200 метров квадратных. В Днепре случился масштабный пожар на производственном цехе / Фото " Информатор" Обратите внимание! 9 ноября во Львове случился пожар на балконе жилого дома. Владельцы в то время спали. Если бы соседи не увидели огонь и не позвонили спасателям, люди могли погибнуть. Больше о пожарах в Украине – читайте в материалах 24 канала.