В Днепре 28 ноября произошла стрельба в кафе. В результате инцидента 1 человека ранили из огнестрельного оружия. Еще 3 пострадавших получили ножевые ранения.

Инцидент произошел примерно в 5:00. Заведение работало, несмотря на карантин выходного дня. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. Заметим На Донбассе украинский военный избил, поджег и ограбил своего сослуживца Детали стрельбы Стычка вспыхнула между охранниками заведения и 5 посетителями.

37-летний охранник получил огнестрельное ранение. Его госпитализировали в местную больницу.

Еще 3 посетителя получили ножевые ранения.

На место происшествия прибыла полиция.

Сейчас в кафе проводят обыск. Правоохранители уже изъяли гильзы от травматического оружия.

Полиция открыла уголовное производство по статье о хулиганстве. Обратите внимание! 28 ноября в Украине стартовал карантин выходного дня. Заведениям общественного питания запрещено принимать посетителей.

Фото с места происшествия / Фото пресс-службы Нацполиции

Фото с места происшествия / Фото пресс-службы Нацполиции