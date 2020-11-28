В Днепре произошла стрельба в кафе: 4 пострадавших – фото
В Днепре 28 ноября произошла стрельба в кафе. В результате инцидента 1 человека ранили из огнестрельного оружия. Еще 3 пострадавших получили ножевые ранения.
Инцидент произошел примерно в 5:00. Заведение работало, несмотря на карантин выходного дня. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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Детали стрельбы
- Стычка вспыхнула между охранниками заведения и 5 посетителями.
- 37-летний охранник получил огнестрельное ранение. Его госпитализировали в местную больницу.
- Еще 3 посетителя получили ножевые ранения.
- На место происшествия прибыла полиция.
- Сейчас в кафе проводят обыск. Правоохранители уже изъяли гильзы от травматического оружия.
- Полиция открыла уголовное производство по статье о хулиганстве.
Фото с места происшествия / Фото пресс-службы Нацполиции
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