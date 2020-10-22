Девушка из Днепра выкладывает в соцсетях фотографии с отрезанными головами домашних животных. С ней уже давно работают психологи, но безрезультатно. Новые ужасные снимки продолжают появляться.

На фото, которые спровоцировали скандал, 15-летняя школьница позирует то с наколотой на нож головой кота, то с головой курицы. Детали страшной истории сообщает ТСН.

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Девушку на жестоких фото идентифицировали. Она оказалась ученицей одной из школ Днепра. Очевидцы говорят, что уже поднимали эту тему – с девочкой и ее родителями разговаривал психолог, но жуткие фото продолжают появляться и дальше.

"Мы наведались в школу, информация, что она здесь учится, правдивая, ей 15 лет, она учится в 9 классе, забитый ребенок, не особо общительная. По неофициальной информации, она бросалась на родителей с ножом, лежала в больнице, родители, вероятно, в курсе, но ничего не делают", – рассказывает днепрянка Дарья Медведева.

Страница Instagram школьницы (сейчас она удалена) / Фото ТСН

Также Медведева сообщила, что девушка была в отделении полиции и давала показания, что якобы нашла голову кота уже отрубленной и решила с ней сфотографироваться. Человек, который ее фотографировал, также дал показания.