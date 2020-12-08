В Днепре 8 декабря возле проходной ПМЗ произошло ДТП. На улице Макарова столкнулись автомобили Volkswagen и Toyota. В аварии пострадали 3 человека, их забрала скорая.

Volkswagen ехал по улице Макарова со стороны улицы Строителей. Toyota двигалась по улице Макарова от Криворожской и поворачивала на Титова. В этот момент произошло столкновение. Об этом сообщает Информатор.

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В ДТП пострадали 3 человека: мужчина и женщина из Volkswagen, а также мужчина из Toyota. Всех троих скорая забрала в больницу №16. Характер травм пострадавших в настоящее время неизвестен.

ДТП в Днепре возле проходной ПМЗ: смотрите видео и фото

Из-за ДТП заблокированы обе полосы улицы Макарова в сторону улицы Криворожской. Водители объезжают место аварии по трамвайным путям. Также затруднено движение по Макарова в направлении улицы Строителей. Занята левая полоса, проездной правый ряд. Кроме этого, заблокировано движение троллейбусов, которые не могут повернуть с улицы Титова на Макарова.