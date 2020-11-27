В Днепре ветерана Афганистана Станислава Бойко укусил неизвестный ядовитый паук. Мужчину доставили в больницу, где медики провели экстренную операцию и ампутировали пострадавшему обе ноги.

Инцидент произошел, когда Бойко обрезал на даче виноград. Об этом сообщили на фейсбук-странице "Никополь Ферросплавный".

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Детали инцидента

После того, как мужчину укусил неизвестный ядовитый паук, его немедленно перевезли из Никополя в Днепр, в реанимационное отделение больницы Мечникова. Врачи приняли решение провести экстренную операцию по ампутации обеих ног.

Наш коллега, участник боевых действий в Афганистане, ветеран пограничных войск, который проработал на нашем предприятии около 20 лет, Станислав Бойко сейчас очень нуждается в нашей с вами поддержке,

– отметил председатель совета ветеранов войны в Афганистане Василий Дашко.

Он также призвал коллег ветерана, а также других неравнодушных жителей помочь семье пострадавшего.

Что считают биологи

По мнению биолога из Никополя Сергея Торопа, украинца мог укусить желтосумный колющий паук Cheiracanthium punctorium. Это небольшие, максимум 1,5 сантиметра в длину, но очень ядовитые пауки.



Желтосумный колющий паук / Фото Drofa

Последствия укуса

Его укус не является смертельно опасным, но может вызвать очень сильную аллергическую реакцию. Обычно у пострадавших наблюдается:

острая жгучая боль;

отек укушенного места;

рвота;

головокружение;

озноб;

повышение температуры и артериального давления.

По словам эксперта, раньше этих пауков в Украине не было. Однако из-за глобального потепления их ареал обитания увеличился. Они могут достигать до 15 миллиметров в длину. На охоту обычно выходят ночью и прячутся в травянистых растениях, где их очень сложно увидеть.