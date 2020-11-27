В Днепре ветерана Афганистана укусил ядовитый паук: ему ампутировали ноги
В Днепре ветерана Афганистана Станислава Бойко укусил неизвестный ядовитый паук. Мужчину доставили в больницу, где медики провели экстренную операцию и ампутировали пострадавшему обе ноги.
Инцидент произошел, когда Бойко обрезал на даче виноград. Об этом сообщили на фейсбук-странице "Никополь Ферросплавный".
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Детали инцидента
После того, как мужчину укусил неизвестный ядовитый паук, его немедленно перевезли из Никополя в Днепр, в реанимационное отделение больницы Мечникова. Врачи приняли решение провести экстренную операцию по ампутации обеих ног.
Наш коллега, участник боевых действий в Афганистане, ветеран пограничных войск, который проработал на нашем предприятии около 20 лет, Станислав Бойко сейчас очень нуждается в нашей с вами поддержке,
– отметил председатель совета ветеранов войны в Афганистане Василий Дашко.
Он также призвал коллег ветерана, а также других неравнодушных жителей помочь семье пострадавшего.
Что считают биологи
По мнению биолога из Никополя Сергея Торопа, украинца мог укусить желтосумный колющий паук Cheiracanthium punctorium. Это небольшие, максимум 1,5 сантиметра в длину, но очень ядовитые пауки.
Желтосумный колющий паук / Фото Drofa
Последствия укуса
Его укус не является смертельно опасным, но может вызвать очень сильную аллергическую реакцию. Обычно у пострадавших наблюдается:
- острая жгучая боль;
- отек укушенного места;
- рвота;
- головокружение;
- озноб;
- повышение температуры и артериального давления.
По словам эксперта, раньше этих пауков в Украине не было. Однако из-за глобального потепления их ареал обитания увеличился. Они могут достигать до 15 миллиметров в длину. На охоту обычно выходят ночью и прячутся в травянистых растениях, где их очень сложно увидеть.
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