Террориста, который воевал на российских оккупантов на Луганщине, задержали контрразведчики СБУ 12 ноября. После своей кровавой работы на страну-агрессора он решил осесть в Днепре.

Почему боевик оказался на подконтрольной Киеву территории Украины, а не уехал куда-то в Россию, неизвестно. Сейчас ему грозит долгое тюремное заключение, сообщили в пресс-службе СБУ.

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Инкриминируют террористу участие в незаконных вооруженных формированиях.

Командир подразделения

По данным следствия, в 2014 году бывший военнослужащий ВСУ из Луганска присоединился к рядам террористов. Сначала он участвовал в боевых действиях в составе разведроты "ЛНР". Затем фанат Путина сделал карьеру и дослужился до руководителя одного из подразделений "3 Станично-Луганского батальона десантно-штурмовой бригады".



Бывший десантник ВСУ воевал против Украины / Фото пресс-службы СБУ

Спокойно работал

Когда боевик ушел из незаконных формирований, он приехал в Днепр. Там мужчина без каких-то проблем нашел работу. Работал он до момента задержания сотрудниками СБУ.



Боевик свободно себя чувствовал в Днепре / Фото прессслужбы СБУ

Задержанному уже сообщили о подозрении. Если суд признает его вину, террориста могут посадить на срок от 3 до 8 лет.

Сейчас правоохранители готовят документы для избрания подозреваемому меры пресечения.