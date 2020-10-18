На Днепропетровщине подали в суд на врача-рентгенолога. Она не обнаружила у пациентки онкозаболевание, это привело к смерти.

Медику инкриминируют ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, повлекшее тяжелые последствия. Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области.

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По информации следствия, врач считается хорошим специалистом и имеет большой опыт работы. Впрочем, во время просмотра флюорограммы она не обнаружила у пациентки злокачественную опухоль. Из-за несвоевременно установленного диагноза женщина скончалась.

Детальной информации о враче и больнице, в которой она работает, не сообщали. Сейчас идет судебное разбирательство уголовного производства.

Что грозит врачу

Женщину будут судить по статье о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником, которое повлекло тяжкие последствия для больного.

Ей грозит ограничение или лишение свободы на срок до 2 лет. Кроме этого, врача могут лишить права занимать определенные должности в течение 5 лет.