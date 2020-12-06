Масштабная операция: на Днепропетровщине задержали примерно 25 человек – фото, видео
В городе Подгородное Днепропетровской области 6 декабря задержали примерно 25 мужчин и женщин. Их всех подозревают в деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.
Сейчас в автомобилях задержанных проводят обыски и изымают оружие. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
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Детали задержания
- Автомобили подозреваемых двигались в сторону города Новомосковска.
- По данным правоохранителей, задержанные готовились к совершению преступления на территории одного из городов Днепропетровской области.
- В машинах нашли помповые ружья и карабины.
- Полиция открыла уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
- Если вину задержанных докажут, им грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.
На Днепропетровщине задержали примерно 25 человек / Фото "Информатора"
Масштабное задержание на Днепропетровщине: смотрите видео
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