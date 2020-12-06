В городе Подгородное Днепропетровской области 6 декабря задержали примерно 25 мужчин и женщин. Их всех подозревают в деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.

Сейчас в автомобилях задержанных проводят обыски и изымают оружие. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области. Заметьте Схватили жертву на улице: на Закарпатье задержали 4 подозреваемых в изнасиловании женщины Детали задержания Автомобили подозреваемых двигались в сторону города Новомосковска.

По данным правоохранителей, задержанные готовились к совершению преступления на территории одного из городов Днепропетровской области.

В машинах нашли помповые ружья и карабины.

Полиция открыла уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Если вину задержанных докажут, им грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет. На Днепропетровщине задержали примерно 25 человек / Фото "Информатора" Масштабное задержание на Днепропетровщине: смотрите видео