В Днепропетровской области 16 ноября выпал первый снег. И хоть припорошило лишь местами, местные жители успели зафиксировать снегопад на камеры.

О том, где и как снежило на Днепропетровщине, жители области рассказали в соцсетях, сообщает 24 канал.

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В Кривом Роге снег прошел местами. Преимущественно это была крупа, которая за несколько минут растаяла. Трассу Кривой Рог-Днепр засыпало снегом мощнее. Поэтому водителей предупредили, чтобы они были внимательными на дороге.

Первый снег в Кривом Роге / Фото Натальи Литвин

В Кривом Роге снежит: смотрите видео

В Никополе падал лапатый снег. Однако он тоже быстро растаял.

Снег в Никополе: смотрите видео

К слову, 17 ноября на Днепропетровщине ночью будет от -2 до 0 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +3 градусов. Существенных осадков в области синоптики не прогнозируют.

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