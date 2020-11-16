Днепропетровщину припорошил первый снег: фото, видео
В Днепропетровской области 16 ноября выпал первый снег. И хоть припорошило лишь местами, местные жители успели зафиксировать снегопад на камеры.
О том, где и как снежило на Днепропетровщине, жители области рассказали в соцсетях, сообщает 24 канал.
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В Кривом Роге снег прошел местами. Преимущественно это была крупа, которая за несколько минут растаяла. Трассу Кривой Рог-Днепр засыпало снегом мощнее. Поэтому водителей предупредили, чтобы они были внимательными на дороге.
Первый снег в Кривом Роге / Фото Натальи Литвин
В Кривом Роге снежит: смотрите видео
В Никополе падал лапатый снег. Однако он тоже быстро растаял.
Снег в Никополе: смотрите видео
К слову, 17 ноября на Днепропетровщине ночью будет от -2 до 0 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +3 градусов. Существенных осадков в области синоптики не прогнозируют.
Снег в Украине в 2020: основное
- Еще в середине октября в Карпатах выпал первый снег.
- 14 ноября заснежило в городе Шостка, что на Сумщине, а 15 ноября снег выпал и в Харькове.
- Кроме того, на днях снега насыпало в других регионах Украины, в частности, в Харьковской, Полтавской и Луганской областях.
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