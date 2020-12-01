Зарабатывали на пандемии: На Днепропетровщине поймали мошенников, которые "продавали" маски
В Пятихатском районе Днепропетровской области мошенники через интернет продавали маски и антисептики. Деньги принимали на банковские карты – сразу после получения суммы, злоумышленники блокировали покупателя и не общались с ним.
Аферу разоблачила киберполиция. Мошенников, которые нагревались на пандемии коронавируса, арестовали. Об этом сообщается на сайте киберполиции Украины.
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Мошенники размещали объявления в интернете. Главным условием была предоплата за товар, однако после получения денег – злоумышленники блокировали покупателей.
Мошенники неоднократно меняли названия своих аккаунтов.
Что известно о мошенничестве?
- Следствием установлено, что правонарушители обманули более 200 граждан из разных регионов Украины. Общая сумма убытков составляет 300 тысяч гривен.
- По месту жительства злоумышленников правоохранители провели санкционированный обыск. Изъято мобильные телефоны, сим-карты и банковские карточки, которые использовались в преступной деятельности.
- Фигурантам дела грозит до 8 лет лишения свободы.
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