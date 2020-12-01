В Пятихатском районе Днепропетровской области мошенники через интернет продавали маски и антисептики. Деньги принимали на банковские карты – сразу после получения суммы, злоумышленники блокировали покупателя и не общались с ним.

Аферу разоблачила киберполиция. Мошенников, которые нагревались на пандемии коронавируса, арестовали. Об этом сообщается на сайте киберполиции Украины. Читайте также В Полтаве школьника с "Нацдружин" подозревают в убийстве мужчины: видео 18+ Мошенники размещали объявления в интернете. Главным условием была предоплата за товар, однако после получения денег – злоумышленники блокировали покупателей. Мошенники неоднократно меняли названия своих аккаунтов. Что известно о мошенничестве? Следствием установлено, что правонарушители обманули более 200 граждан из разных регионов Украины. Общая сумма убытков составляет 300 тысяч гривен.

По месту жительства злоумышленников правоохранители провели санкционированный обыск. Изъято мобильные телефоны, сим-карты и банковские карточки, которые использовались в преступной деятельности.

Фигурантам дела грозит до 8 лет лишения свободы.