До 5 лет лишения свободы: Геращенко рассказал о деле по угрозам венграм Закарпатья
В полиции открыли уголовное дело относительно угроз украинским венграм на Закарпатье в провокационном видео. Лицам, призывающим к межнациональной розни, суд может вынести приговор до 5 лет лишения свободы.
В видео с угрозами могли участвовать либо 2 человека, либо один, который поставил камеру со штативом. Об этом в эфире 24 канала сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
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Он подчеркнул, что Украина является многонациональной страной и Конституция гарантирует защиту всем гражданам независимо от их происхождения и религии. "Любые угрозы в адрес национальных меньшинств запрещены законом и предусматривают ответственность", – заверил заместитель главы МВД.
Работа зарубежных спецслужб
В то же время Антон Геращенко отметил, что соответствующее видео может быть только заявлением провокатора, которого обязательно найдут и привлекут к ответственности. Пока ни венгерскому национальному меньшинству, ни другим – не угрожает опасность, отметил он.
Мечта Путина – сделать так, чтобы все национальности в Украине жили как кошка с собакой. Мы отслеживаем, что российские пропагандистские СМИ радуются заявлениям и призывам к вспышкам этнической ненависти,
– рассказал заместитель министра.
Позиция относительно венгерского гимна на Закарпатье
Законодательство Украины не запрещает нацменшинам петь гимны любой страны, это не является нарушением закона, заявил Антон Геращенко. По его словам, в Уголовном кодексе Украины отсутствует наказание за пение гимна на территории Украины или на сессиях городских советов.
"Общеизвестно, что в Украине есть этнические меньшинства, нельзя "разрывать" страну и призывать к ее разделению – это уголовное преступление. Если гражданин будет призывать к этому, то его будут привлекать к уголовной ответственности", – рассказал он.
В то же время, по информации Антона Геращенко, сначала в соответствующих событиях на Закарпатье исполняли украинский гимн, а затем часть – венгерский. Он отметил, что определенные политические силы и провокаторы используют ситуацию для раздувания ненависти к венгерской национально-этнической группе.
Заместитель министра иностранных дел отметил, что это выгодно тем силам, которые хотят ослаблять Украину, из-за чего возникает постоянная ненависть между различными этническими группами. Пение гимна – не запрещенная вещь и попытка это выдать за сепаратизм является большим преувеличением, заверил Геращенко.
Скандал вокруг венгерского гимна на Закарпатье: коротко
- Видео с заседания Сюртивской ОТО, что на Закарпатье, обнародовали в сети – на нем слышно, как депутаты исполняют гимн на венгерском языке.
- Впоследствии представитель "Слуги народа" Александр Качура направил обращение в СБУ с требованием проверять действия депутатов Сюртивской ОТО. В конце концов Служба безопасности начала проверять деятельность депутатов соответствующей территориальной общины.
- На скандал с исполнением гимна отреагировала Венгерская культурная ассоциация Закарпатья. Они отметили, что такая "процедура не запрещена".
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