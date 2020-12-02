В полиции открыли уголовное дело относительно угроз украинским венграм на Закарпатье в провокационном видео. Лицам, призывающим к межнациональной розни, суд может вынести приговор до 5 лет лишения свободы.

В видео с угрозами могли участвовать либо 2 человека, либо один, который поставил камеру со штативом. Об этом в эфире 24 канала сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Обратите внимание Такое бывало и раньше: венгры Закарпатья отреагировали на скандал с исполнением гимна

Он подчеркнул, что Украина является многонациональной страной и Конституция гарантирует защиту всем гражданам независимо от их происхождения и религии. "Любые угрозы в адрес национальных меньшинств запрещены законом и предусматривают ответственность", – заверил заместитель главы МВД.

Работа зарубежных спецслужб

В то же время Антон Геращенко отметил, что соответствующее видео может быть только заявлением провокатора, которого обязательно найдут и привлекут к ответственности. Пока ни венгерскому национальному меньшинству, ни другим – не угрожает опасность, отметил он.

Мечта Путина – сделать так, чтобы все национальности в Украине жили как кошка с собакой. Мы отслеживаем, что российские пропагандистские СМИ радуются заявлениям и призывам к вспышкам этнической ненависти,

– рассказал заместитель министра.

Обратите внимание! СМИ Закарпатья распространили провокационное видео, на котором якобы один из активистов "Правого сектора" угрожает закарпатским венграм. На это отреагировал глава МВД Украины Арсен Аваков.

Позиция относительно венгерского гимна на Закарпатье

Законодательство Украины не запрещает нацменшинам петь гимны любой страны, это не является нарушением закона, заявил Антон Геращенко. По его словам, в Уголовном кодексе Украины отсутствует наказание за пение гимна на территории Украины или на сессиях городских советов.

"Общеизвестно, что в Украине есть этнические меньшинства, нельзя "разрывать" страну и призывать к ее разделению – это уголовное преступление. Если гражданин будет призывать к этому, то его будут привлекать к уголовной ответственности", – рассказал он.

В то же время, по информации Антона Геращенко, сначала в соответствующих событиях на Закарпатье исполняли украинский гимн, а затем часть – венгерский. Он отметил, что определенные политические силы и провокаторы используют ситуацию для раздувания ненависти к венгерской национально-этнической группе.

Заместитель министра иностранных дел отметил, что это выгодно тем силам, которые хотят ослаблять Украину, из-за чего возникает постоянная ненависть между различными этническими группами. Пение гимна – не запрещенная вещь и попытка это выдать за сепаратизм является большим преувеличением, заверил Геращенко.

Скандал вокруг венгерского гимна на Закарпатье: коротко