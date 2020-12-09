Из-за стремительного увеличения заболеваемости коронавирусом правительство вводит в январе новые ограничения. В частности, для заведений.

До скольки будут работать заведения

В новогоднюю ночь питания смогут работать до 01:00. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на заседании правительства, сообщает 24 канал.

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Зато в остальные дни январского локдауна заведениям разрешили работать до 23:00, однако расчетные операции можно проводить до 22:00.

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