Рестораны в новогоднюю ночь могут работать дольше: детали от правительства
Из-за стремительного увеличения заболеваемости коронавирусом правительство вводит в январе новые ограничения. В частности, для заведений.
До скольки будут работать заведения
В новогоднюю ночь питания смогут работать до 01:00. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на заседании правительства, сообщает 24 канал.
Важно Локдаун в Украине: какие ограничения будут действовать и что не будет работать
Зато в остальные дни январского локдауна заведениям разрешили работать до 23:00, однако расчетные операции можно проводить до 22:00.
Локдаун в январе: что известно
- Правительство одобрило введение локдауна в Украине с 8 до 24 января.
- В частности, запретят работу учебных заведений, кроме дошкольных, проведение культурных массовых мероприятий, работу рынков и тому подобное.
- Также Кабмин рекомендует во время локдауна ввести дистанционный режим работы для работников.
- К слову, если ситуация с коронавирусом ухудшится, то правительство сможет ввести жесткий карантин безотлагательно, а не с 8 января.
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