По состоянию на 16 октября красная зона насчитывает 44 страны. После обновления списка в нее попали еще 7 государств. Однако список стран зеленой зоны тоже увеличился.

В Министерстве здравоохранения обновили перечень стран зеленой и красной зоны. Соответствующий список разместили на сайте Минздрава.

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Список новых стран, попавших в красную зону:

Словакия,

Словения,

Мальта,

Швейцария,

Румыния,

Иордания.

Кроме новых стран, в красной зоне остались Франция, Бельгия, США, Армения, Нидерланды, Аргентина, Израиль и другие.

Зато "зелеными" стали Ирак, Парагвай, Белиз и др. Кроме этого, Турция, Россия, Польша, Литва, Беларусь, Венгрия, Грузия тоже находятся в зеленой зоне.

Обратите внимание! С 15 июня 2020 года в Украине ввели адаптивный подход к самоизоляции украинцев и иностранцев, прибывающих из-за границы. Люди, которые приехали из стран красной зоны, обязаны отбыть 14-дневную самоизоляцию. Прибывшие из зеленой зоны могут от изоляции отказаться.