В красную зону попали еще 7 стран: список
По состоянию на 16 октября красная зона насчитывает 44 страны. После обновления списка в нее попали еще 7 государств. Однако список стран зеленой зоны тоже увеличился.
В Министерстве здравоохранения обновили перечень стран зеленой и красной зоны. Соответствующий список разместили на сайте Минздрава.
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Список новых стран, попавших в красную зону:
- Словакия,
- Словения,
- Мальта,
- Швейцария,
- Румыния,
- Иордания.
Кроме новых стран, в красной зоне остались Франция, Бельгия, США, Армения, Нидерланды, Аргентина, Израиль и другие.
Зато "зелеными" стали Ирак, Парагвай, Белиз и др. Кроме этого, Турция, Россия, Польша, Литва, Беларусь, Венгрия, Грузия тоже находятся в зеленой зоне.