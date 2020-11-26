До Нового года отставок в правительстве, скорее всего, не будет, – СМИ
В Украине говорят о возможных отставках нескольких министров. Однако до Нового года, скорее всего, никого увольнять не будут.
О перспективе кадровых изменений в Кабинете Министров сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в правительстве, Верховной Раде и Офисе Президента.
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В частности, недовольны работой министра здравоохранения Максима Степанова. Но источник в "Слуге народа" сообщил, что вопрос отставки главы Минздрава будут рассматривать после Нового года.
Кроме того, пока не будут менять и главу Министерства финансов Сергея Марченко. Приоритетным является вопрос принятия Госбюджета-2021. К тому же ротация в министерстве может помешать переговорам с МВФ.
В "Слуге народа" также рассказали, что нет конкретного списка министров, которым хотят найти замену.
У нас есть много претензий к различным министрам. Сейчас завершается бюджетный процесс. И уже после этого, когда будет какой-то анализ всех достижений и ошибок по каждому министерству, думаю, будут решения,
– отметил нардеп Александр Качура.
Однако подчеркнул, что уверен, что перемены произойдут до Нового года.
"Слуга народа" также признает, что голосов за увольнение почти любого министра хватит. А для того, чтобы назначить нового, нужна будет поддержка других фракций.
Что известно о возможных увольнениях министров
- Накануне СМИ распространили информацию о том, что Владислава Криклия хотят отправить в отставку с поста главы Министерства инфраструктуры.
- Ранее нардеп Ярослав Железняк заявил, что в Офисе Президента и Кабмине согласовали отставку главы Минздрава Степанова. По его словам, еще 13 ноября в правительстве подписали документ, который начнет процесс увольнения министра, из-за чего он начал экстренно искать голоса против собственной отставки.
- Перед этим была информация о возможном увольнении главы Минфина Марченко. Об этом говорил и первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, и председатель комитета Рады по вопросам финансовой политики Данил Гетманцев.
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