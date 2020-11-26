В Украине говорят о возможных отставках нескольких министров. Однако до Нового года, скорее всего, никого увольнять не будут.

О перспективе кадровых изменений в Кабинете Министров сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в правительстве, Верховной Раде и Офисе Президента.

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В частности, недовольны работой министра здравоохранения Максима Степанова. Но источник в "Слуге народа" сообщил, что вопрос отставки главы Минздрава будут рассматривать после Нового года.

Кроме того, пока не будут менять и главу Министерства финансов Сергея Марченко. Приоритетным является вопрос принятия Госбюджета-2021. К тому же ротация в министерстве может помешать переговорам с МВФ.

В "Слуге народа" также рассказали, что нет конкретного списка министров, которым хотят найти замену.

У нас есть много претензий к различным министрам. Сейчас завершается бюджетный процесс. И уже после этого, когда будет какой-то анализ всех достижений и ошибок по каждому министерству, думаю, будут решения,

– отметил нардеп Александр Качура.

Однако подчеркнул, что уверен, что перемены произойдут до Нового года.

"Слуга народа" также признает, что голосов за увольнение почти любого министра хватит. А для того, чтобы назначить нового, нужна будет поддержка других фракций.

Что известно о возможных увольнениях министров