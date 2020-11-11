До Новогогода: Кравчук призвал освободить всех удерживаемых на Донбассе
Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук призвал освободить к Рождеству и Новому году всех удерживаемых лиц на Донбассе. Он отметил, что соответствующие действия были бы примером высокой морали и ответственности участников.
Соответствующее заявление он сделал в среду 11 ноября на заседании в формате видеоконференции. Об этом говорится в обнародованном сообщении украинской делегации, сообщает Интерфакс-Украина.
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"Глава украинской делегации призвал вернуть домой к Рождеству и Новому году всех взаимно удерживаемых лиц. Это было бы признаком их стремления договориться по другим позициям", – говорится в сообщении.
Соблюдение режима прекращения огня
В то же время глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине – посол Яшар Халит Чевик, поддержал намерения сторон соблюдать режим прекращения огня. Соответствующий режим, по его словам, сохраняют уже 108 суток. Также глава миссии ОБСЕ рассказал, что наблюдается уменьшение количества обстрелов и использования тяжелого вооружения.
В то же время украинская делегация продолжает настаивать на начале гуманитарного разминирования. Речь идет о 19 заминированных участках, в частности:
- кладбища,
- электросети,
- объекты водоснабжения, расположенные на линии разведения.
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