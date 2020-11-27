Пророссийский экс-депутат Михаил Добкин в прямом эфире обматерил активного участника Майдана Владимира Парасюка. Конфликт возник из-за знакового для украинцев события – Революцию Достоинства.

Конфликт произошел в прямом эфире одного из телеканалов олигарха Рината Ахметова. В программе обсуждали события Революции Достоинства, сообщает 24 канал.

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Детали конфликта

Пророссийская телеведущая спросила Парасюка, доволен ли он результатами Революции Достоинства и, мол, осознает ли он свою ответственность за то, что произошло после его выхода на сцену Майдана Независимости.

Я в шоке от того, что, если вы говорите о Революции Достоинства, госпожа Наталья, нельзя приглашать в студию украинофобов и коррупционеров. Потому что Революция Достоинства – это величественная страница в истории Украины, в которой погибли люди,

– ответил через видеосвязь Парасюк.

Заметим, в студии находился скандальный депутат Добкин, который неоднократно выражал свою поддержку российскому президенту Владимиру Путину, оскорблял участников Майдана и тому подобное. Он прервал Парасюка и на его слова о великой странице в истории Украины заявил: "Да ладно. Конечно же, для вас голож*пых – это большая страница".

Парасюк попытался возразить и пригрозить экс-регионалу за такие высказывания: "Господин Добкин, я вам хочу напомнить, что такое РПГ – ручной гранатомет, который применяется против танков. Он очень легко справится с бронированным Mercedes S-класса. Поэтому я вам не угрожаю, а предостерегаю , что может прилететь".

В то же время Добкин постоянно перебивал Парасюка и нецензурно выражался.

Ты напомни, что ты мне напоминаешь. Слышишь ты, б**дь. В Верховной Раде опускал глаза, а здесь уже, б**дь, начал напоминать,

– скандировал Добкин.

Добкин обматерил Парасюка в прямом эфире: смотрите видео

Обратите внимание! 21 февраля 2014 года Владимир Парасюк эмоционально выступил на сцене Майдана Независимости. Он заявил, что протестующие не пойдут на компромисс с Виктором Януковичем и готовы с оружием штурмовать резиденцию президента. После Революции Достоинства Парасюк участвовал в военных действиях на востоке страны. В 2014 году был избран депутатом в Верховную Раду.