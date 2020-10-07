Экс-нардеп и бывший кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин похвалил президента России Владимира Путина. Также Политик до сих пор сомневается, действительно ли РФ отобрала украинские территории.

Добкин отметил, что уважает Путина. Об этом политик заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

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Я уважаю Путина вне Украины. Он самый сильный лидер, который Россию с колен поднял до состояния, когда с ней начали считаться,

– подчеркнул Добкин.

На вопрос, уважает ли Добкин Путина как гражданин Украины, политик уклонился от ответа. Добкин убеждал, что наша национальная трагедия заключается в попытке выражать или спрашивать отношение к чужим для страны политикам. Также экс-нардеп сомневается, отобрала ли Россия украинские территории.

"Отобрать можно, когда человек что-то защищает... Кто отдал жизнь за Крым", – утверждал Добкин.

Кроме того, экс-нардеп сказал, что также уважает президента Беларуси Александра Лукашенко. Однако, по его словам, 26 лет в должности – это перебор.

Кто такой Михаил Добкин? Добкин был народным депутатом Украины с 2002 по 2019 год. Был членом "Партии регионов". В 2006 году его избрали городским головой Харькова. На эту должность баллотировался и в 2020 году. Однако снял свою кандидатуру в пользу давнего товарища и действующего мэра Геннадия Кернеса. Добкин известен своими скандальными высказываниями.

Скандальные заявления Добкина