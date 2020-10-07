Уважаю Путина: Добкин наделал комплиментов президенту России
Экс-нардеп и бывший кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин похвалил президента России Владимира Путина. Также Политик до сих пор сомневается, действительно ли РФ отобрала украинские территории.
Добкин отметил, что уважает Путина. Об этом политик заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
Кстати Миссия выполнена: Добкин снялся с выборов мэра Харькова в пользу Кернеса
Я уважаю Путина вне Украины. Он самый сильный лидер, который Россию с колен поднял до состояния, когда с ней начали считаться,
– подчеркнул Добкин.
На вопрос, уважает ли Добкин Путина как гражданин Украины, политик уклонился от ответа. Добкин убеждал, что наша национальная трагедия заключается в попытке выражать или спрашивать отношение к чужим для страны политикам. Также экс-нардеп сомневается, отобрала ли Россия украинские территории.
"Отобрать можно, когда человек что-то защищает... Кто отдал жизнь за Крым", – утверждал Добкин.
Кроме того, экс-нардеп сказал, что также уважает президента Беларуси Александра Лукашенко. Однако, по его словам, 26 лет в должности – это перебор.
Кто такой Михаил Добкин?
Добкин был народным депутатом Украины с 2002 по 2019 год. Был членом "Партии регионов". В 2006 году его избрали городским головой Харькова. На эту должность баллотировался и в 2020 году. Однако снял свою кандидатуру в пользу давнего товарища и действующего мэра Геннадия Кернеса. Добкин известен своими скандальными высказываниями.
Скандальные заявления Добкина
- Ранее Добкин на своем ютуб-канале похвалил белорусский ОМОН. По его убеждениям, именно силовики смогли "уберечь страну". В то же время чрезмерная жестокость к протестующим – это лишь отдельные единичные случаи.
- В 2019 году Добкин назвал ряд украинских артистов, которые выражают свою гражданскую позицию, "го*няными". В частности, политик обозвал Джамалу, Павла Зиброва, Антина Мухарского, Анастасию Приходько.
- В 2018 году Добкин поддержал действия "Беркута" во время Революции Достоинства. Экс-нардеп сказал, что поступки "беркутовцев", которых подозревают в убийствах активистов на Майдане, были оправданными.
- Также политик назвал "праздничным салютом" взрывы, прогремевшие на военных складах Минобороны вблизи Ични в 2018 году.
- Добкин оскорбительно высказался в адрес украинского языка. В 2018 году он опубликовал скриншот статьи и выразил недовольство словами "філіжанка, мешти, коцик", которые показались ему странными.