Дочь нардепа от ОПЗЖ Столара умерла во сне
Дочь нардепа от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Вадима Столара Диана умерла во сне от остановки сердца. Девушке было 19 лет.
Детали трагедии
Семья нардепа просит уважать их право на частную жизнь. О смерти дочери Столар сообщил 10 декабря на своей странице в фейсбуке.
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Друзья, в нашу семью пришла беда. Наша старшая дочь Диана умерла во сне от остановки сердца. Это горе, которое не описать словами,
– отметил Столар.
Нардеп отметил, что сейчас должен прожить горе со своей женой и детьми. Это горе семья хочет пережить наедине.
Украинцы выражают соболезнования Столару.
Что известно о Столаре
- Вадим Столар – политик и предприниматель.
- Руководит киевской ячейкой ОПЗЖ.
- Член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики.
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