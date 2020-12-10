Дочь нардепа от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Вадима Столара Диана умерла во сне от остановки сердца. Девушке было 19 лет.

Детали трагедии

Семья нардепа просит уважать их право на частную жизнь. О смерти дочери Столар сообщил 10 декабря на своей странице в фейсбуке.

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Друзья, в нашу семью пришла беда. Наша старшая дочь Диана умерла во сне от остановки сердца. Это горе, которое не описать словами,

– отметил Столар.

Нардеп отметил, что сейчас должен прожить горе со своей женой и детьми. Это горе семья хочет пережить наедине.

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Что известно о Столаре