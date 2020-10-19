Дочь военного Николая Микитенко, совершившего самоподжог на Майдане Независимости в Киеве, хочет встретиться с президентом Зеленским. Она хочет поговорить с главой государства от имени своего отца.

Об этом Юлия Микитенко написала на своей фейсбук-странице. К обращению она прикрепила видео с церемонии прощания с ее отцом в Киеве.

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Владимир Александрович, имейте мужество взглянуть мне в глаза! Я его дочь и буду сейчас говорить от его имени. Он не был фанатиком и не был самоубийцей. Он очень любил жизнь и Украину. И сразу, как только началась российская интервенция, пошел в добровольческий батальон Нацгвардии... Он был готов положить жизнь за Украину и он это сделал. И самое трагическое то, что его до сих пор не услышали,

– подчеркнула она.

Юлия Микитенко добавила, что когда ее отец совершил самоподжог и таким образом выразил собственный протест, большинство СМИ написали, что какой-то неизвестный мужчина по неизвестным причинам совершил самоубийство. Впрочем, это не так, по словам дочери воина, он совершил протест против "политики капитуляции Владимира Зеленского".

Микитенко отметила, что как дочери, ей до сих пор трудно принять этот поступок, но она понимает своего папу. По ее словам, есть много других ветеранов, которые имеют похожие ощущения.

"Единственное, чего я не могу понять, – почему до сих пор никто из руководителей нашего государства не выразил ни слова ни поддержки, ни сочувствия нашей семье? Почему им легче думать, что какой-то неизвестный мужчина по неизвестным причинам совершил самосожжение на Майдане?"- спросила она.

Женщина считает, что сейчас ветераны и военнослужащие в Украине растеряны и в отчаянии от происходящего. Юлия Микитенко призналась, что сама является ветеранкой и что на войне потеряла мужа.

Похоронила его и сейчас хороню отца. И так же как много других моих собратьев, мы чувствуем, что нас не слышат. Очень хочу, чтобы власть пошла с нами на диалог. Хочу, чтобы эта плеяда кровавая из Василия Макуха, Олексы Гирняка и теперь Николая Микитенко закончилась. Господин президент! Имейте мужество посмотреть в глаза мне и другим ветеранам, которые теряли жизнь, кровь и свое здоровье на войне,

– заявила Микитенко.

Видеообращение Юлии Микитенко:

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