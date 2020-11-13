Президент Молдовы Игорь Додон, который хочет переизбраться еще раз, призвал своих сторонников выйти на протест после выборов. Кроме того, он заявил, что перед вторым туром голосования будет вести свою предвыборную кампанию по-другому.

Что сказал Додон

Додон предположил, что по результатам подсчета голосов избирателей его победу придется защищать. Об этом президент Молдовы сказал на митинге своих сторонников в центре Кишинева, информирует "Европейская правда".

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Мы должны быть жесткими и давать отпор. И я вам обещаю, что мы не упустим победу. Если надо будет выйти на площадь и защищать победу – мы выйдем и будем защищать. Не ради Додона, а ради наших детей,

– подчеркнул президент.

Кроме того, он заявил, что избирательную кампанию перед вторым туром решил вести жестче.

"Потому что они (команда его оппонентки Майи Санду), пока не получат по морде – не понимают", – подчеркнул Додон.

Обратите внимание! Игорь Додон возглавляет Молдову с 2016 года. Ранее он назвал украинский Крым "российским". Это поставило официальные контакты Киева и Кишинева на паузу на 4 года.

Выборы в Молдове: главное