Волонтеры международной разведывательного сообщества InformNapalm нашли новые доказательства участия группы военнослужащих 15-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил России в боевых действиях против Украины в Донбассе и в военной операции оккупации Крыма.

Миротворці на Донбасі

Відтак знайшли 10 військовослужбовців, які, крім фотографій з Донбасу, мають 3 медалі "За воїнську доблесть" і 4 медалі "За повернення Криму". Детальніше про це – читайте у розслідуванні InformNapalm на 24 каналі.

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Попри заборони вищих військових очільників Росії, військовослужбовці російської армії й далі залишають в соціальних мережах сліди своїх воєнних злочинів. Солдати 15-ї ОМСБр потрапляють в поле зору OSINT-розслідувачів частіше за інших.



Солдати 15-ї ОМСБр / Скриншот з відео

Російські спецслужби намагаються приховати джерела витоку даних, але цей процес такий хаотичний, що накопичені матеріали продовжують давати зачіпки для нових розслідувань. Зараз волонтери наповнюють бази даних особистими даними військовослужбовців, які брали участь у вторгненні.

За нашими спостереженнями, в авангарді російських сил вторгнення влітку – восени 2014 року разом з професійними з'єднаннями Південного військового округу були 2 батальйонно-тактичні групи 15-ї окремої миротворчої бригади Центрального військового округу ЗС РФ.

Наявність миротворців була зумовлена задумом кремлівських очільників, що намагались представити війну на Донбасі як громадянську і в зручний момент зіграти роль медіатора-миротворця. Тобто посадити Україну за стіл переговорів з маріонетковими "сепаратистами", розвести воюючі сторони та заморозити конфлікт на десятиліття, залишивши за собою важелі тиску.

Інші докази участі миротворців у війні

Є докази участі цієї бригади в операції по загарбанню Криму весною 2014 року. Одна з тактичних груп цієї бригади "засвітилася" в Білгородській та Воронезькій областях. Вона мала завдання вдертися на територію України в момент проголошення так званої "Харківської народної республіки".

Оскільки проєкт "ХНР" провалився, а весь тягар воєнного протистояння припав на Донбас, то на початку літа 2014 року самарських миротворців сконцентрували в базовому таборі ростовського угруповання. Його розгорнули безпосередньо на кордоні з Україною, в Каменському районі Ростовської області. Це й забезпечувало оперативне використання так званих миротворців і на Луганському, і на Донецькому напрямках.

Бригада тільки встигала змінювала написи на техніці на символіку "Новоросії" і назад. Цей процес простежується за хронологією розміщення фотографій у соціальних мережах.

Соцмережі військовослужбовців

Представлена сьогодні ідентифікація "ветеранів" Донбасу 15-ї миротворчої бригади ґрунтується на аналізі фотографій і даних соціальних профілів 10 військовослужбовців цього з'єднання.

► Зокрема, на вересневому груповому знімку 2014 року з альбому контрактника 15-ї бригади Козлова. У результаті вивчення фотографії і аналізу даних профілів вдалося впізнати нових воєнних злочинців російської армії.

► Отже, Сергій Соснін. Родом з міста Очер Пермського краю, контрактник 15-ї миротворчої бригади.



Сергій Сосін / Скриншот з відео

Хоч в мережі Соснін обережний і скромний, у його альбомі виявили фотографію на борту БТР-82 із зафарбованим бортовим і тактичним знаками і військовослужбовцями в нестатутній формі – під "ополчення”.

► Також на фото вдалося впізнати ще кількох військовослужбовців. Наприклад, Климентія Лежнєва. Він родом з Удмуртії. З 2014 року контрактник 15-ї миротворчої бригади. В одному з альбомів Лежнєва виявлено фотографію на фоні колони бронетехніки, фото завантажене 6 січня 2015 року.

Судячи з того, що бортові знаки розрізнення зафарбовані, а форма одягу нестатутна, цей знімок зроблений у період "ростовсько-українського відрядження 2014".

► Ще зафіксували Олексія Веске родом із Опаріно Кіровської області. З 2012 року – контрактник 15-ї миротворчої бригади. В його альбомі виявлена фотографія, завантажена 27 квітня 2014 року, з медаллю "За повернення Криму".



Климентій Лежнєв, Олексій Веске та Сергій Сосін / Скришот з відео

Також є фото за вересень 2014 року з базового табору "миротворців" у прикордонному з Україною Каменському районі Ростовської області, зі стоянки в лісі, ймовірно, на території Донбасу.

► Також по фото ідентифіковано таких "ветеранів Донбасу" як Михайло Ташкінов та Володимир Прохоров.



Сторінка Порохова / Скриншот

Представлені в розслідуванні воєнні злочинці з 15-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ – це тільки невелика частина миротворців. Раніше InformNapalm ідентифікував ще 15 військовослужбовців цього з'єднання, що вказує на масштаби їх залучення до виконання бойових завдань проти України.

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В середньому кожен 10-й з тих, хто воював на Донбасі, потрапляє в об'єктив OSINT-розслідувачів. Але, крім розвідки відкритих джерел, застосовуючи інші способи збору інформації, ми стараємося вистежити всіх, хто брав участь в агресії проти України.