Владимир Зеленский выступил в парламенте с ежегодным посланием. Он построил речь на основе собственных достижений за последний год. Депутат фракции "Голос" Ярослав Рущишин отметил, несмотря на обещание, что эта речь будет отличаться от всех предыдущих, президент ничего нового не сказал.

Так же как и раньше, речь шла о предшественниках. Поэтому всю вину за происходящее – можно переложить на них. Об этом в эфире 24 канала сообщил Рущишин.

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"Также был призыв об объединении, который завис в воздухе. Не понятно, на каких основаниях вообще можно объединяться", – сказал депутат.

Больше всего мне не понравилось то, что это был доклад лидера одной из политических сил, а не президента Украины,

- отметил Ярослав Рущишин.

Он подтвердил, что хотел бы услышать от президента страны о вызовах, которые стоят перед государством. И каким образом их вместе с различными политическими силами нужно преодолевать.

Президент Владимир Зеленский 20 октября 2020 года выступил с ежегодным обращением к Верховной Раде. Главное из выступления президента Украины здесь.

Достижения Зеленского

Нардеп сказал, что Зеленский выбирал свои точечные успехи. Но все же на общем фоне они выглядели довольно необоснованными. По его мнению, это выступление показало, что политика "идет под шоу".