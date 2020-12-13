Ряд украинских изданий опубликовали ложную информацию относительно обращения народных депутатов к Кабинету Министров с требованиями провести очередные компенсации из госбюджета за тарифы "зеленых" энергопроизводителей.

Об этом написал заместитель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский в своем фейсбуке, сообщает "Апостроф".

"Сегодня целый ряд СМИ распространили ложную информацию о том, что я якобы подписал обращение к премьер-министру с требованием выплачивать деньги за зеленый тариф из госбюджета. Дело даже не в том, что я его не подписывал. А в том, что на момент распространения этой информации, подписанного и отправленного документа не существовало. В приложении к посту фото из системы электронного документооборота Рады. Через несколько часов после выхода информации в СМИ, письмо все еще находилось на стадии подписания в электронной системе Верховной Рады. Сответственно обращение не было отправлено адресату", – заявил депутат.



Система электронного документооборота Верховной Рады / Скриншот Дмитрия Кисилевского

Также он высказался относительно тарифной политики государства и попыток "зеленых" энергопроизводителей получить новые дотации.

"Я сознательно не подписал это письмо. Зеленый тариф в Украине по-прежнему самый высокий в Европе, и, вероятно, один из самых высоких в мире. И именно непомерный размер этого зеленого тарифа является одной из главных причин роста цены электроэнергии. Зеленые энергетики уже не могут больше выжать денег из потребителей и ищут новые источники удовлетворения своих аппетитов. На этот раз из бюджета", – подчеркнул Дмитрий Кисилевский.