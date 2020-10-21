Правительство 21 октября изменило порядок расчетов за газ в начале отопительного сезона. Таким образом долги ТЭЦ на газ для производства электроэнергии не будут влиять на подачу тепла для населения.

Кабмин принял постановление о распределении долгов ТЭЦ перед "Нафтогазом" за потребленный газ для производства тепла и электроэнергии. Такое решение было принято на заседании правительства, сообщает 24 канал.

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Что изменится

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, определенные нормы не позволяли "Нафтогазу" устанавливать лимиты газа, поэтому отопительный сезон в отдельных городах мог быть под угрозой.

Отныне показатели расчетов ТЭЦ за газ для производства тепла и электроэнергии с "Нафтогазом" будут рассчитывать отдельно.

Что с долгами ТЭЦ

Из 30 предприятий ТЭЦ и 5 генерирующих компаний у 25 значительная задолженность. Например, в Белой Церкви возникли риски, что 60 тысяч человек могли остаться без тепла. ЗАО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль" впервые полностью прекратила производство электрической и тепловой энергии.

Все из-за многомиллионной задолженности предприятия. В частности, долг за потребленную энергию перед "Белоцерковской ТЭЦ" составляет 513 миллионов гривен. В то же время задолженность ЗАО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль" за газ для производства тепла составляет лишь 2,3 миллиона гривен.

Именно разделение счетов позволит "Белоцерковской ТЭЦ" иметь лимиты газа. Таким образом удастся обеспечить стабильный отопительный сезон.

Заметим, по состоянию на 15 октября, долги были у 63 производителей тепла. Поэтому отопительный сезон не могли начать в 45 населенных пунктах.