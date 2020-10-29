По состоянию на август в Украине рекордно выросло число нелегальных сигарет. Их доля на рынке достигает 9%. В результате бюджет страны недополучил около 5 млрд грн.

Об этом свидетельствуют предварительные результаты исследования компании Kantar Украина. Результаты исследования представил начальник отдела по безопасности и противодействию нелегальной торговле Imperial Tobacco Ukraine Вадим Новосад во время круглого стола "Нелегальный рынок сигарет Украины, его негативное влияние на экономику и бюджет, пути решения проблемы", который состоялся в Киеве.

"Наибольший уровень нелегальной торговли составлял в 2013 году 9,2%. И сейчас мы, к сожалению, приближаемся к этому показателю", – рассказал Новосад.

Лидерами нелегального рынка является Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Черновицкая, Запорожская и Хмельницкая области. Там реализуется 75% объема нелегальных сигарет.

"Недавно к этим областям присоединился город Киев: здесь начали появляться, как грибы, стихийные точки нелегальной торговли у метро", – сказал Новосад.

Еще одна проблема, которая особенно остро проявилась в этом году, – транзит сигарет через территорию Украины, рассказал Андрей Доронин, менеджер по вопросам целостности торговых марок JTI Украина.

"Непонятно, почему Украина выбрана страной, через которую грузы ездят по всему миру. Например, в Великобританию и Северную Македонию едут через Украину, при том, что гораздо выгоднее ехать по другому маршруту...", – отметил он.

Также за последний год на рынке Украины на 70% возросло количество сигарет из Беларуси.

"Это тренд, который продолжает расти. На всех нелегальных точках продаж мы видим огромное количество белорусской продукции", – отметил Доронин.

Он заявил, что государство в лице ГФС и Госпогранслужбы заняло довольно активную позицию, когда в мае-июне были задержаны 52 млн штук сигарет при попытке поставки их через Украину. Но, по его словам, проблему транзита сигарет надо решать на уровне правоохранительных органов.

По словам эксперта "Украинского института будущего" Игоря Тышкевича, нелегальный рынок сигарет является угрозой для государства и источником коррупции. Такой "бизнес" не платит никаких налогов и работает над тем, чтобы обеспечить себе "силовое прикрытие, чтобы его не трогали".

"Социология показывает, что в основном люди убеждены: Украина является страной поставки нелегальных сигарет на рынки ЕС. В значительной степени это так. Поэтому это политический вызов для Украины, ведь соседние государства задают очень неудобные вопросы и нашим представителям таможенной службы, и СБУ, и руководителям государства включая Президента", – добавил он.

Игорь Смаглюк, начальник Управления противодействия преступлениям в сфере обращения товаров акцизной группы Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС сказал, что "работа в ГФС увеличилась по сравнению с прошлым годом в разы".

"Стоит отметить еще имиджевые угрозы для нашего государства. Есть и определенные проблемы, есть определенные пробелы в законодательстве. Правоохранительные органы это понимают, я со своей стороны могу заверить, что мы будем эту работу только усиливать тесным сотрудничеством с легальным бизнесом", – сказал он.