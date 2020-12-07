Должен быть в контексте НАТО: Джапарова о Крымской платформе
Безопасность в Черноморском регионе является элементом Крымской платформы. Украинская сторона планирует инициировать ежегодный международный форум, посвященный вопросу безопасности в акватории Черного и Азовского морей.
Также во время форума будут говорить о Средиземноморье. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в интервью ТСН.
Актуально Должны готовиться к этому, – Джапарова об угрозе нападения России с Юга
Что еще сказала чиновник
- Недавно она посещала Брюссель и встречалась там с представителями стран-членов НАТО. В частности, Джапарова провела переговоры с заместителем генсека НАТО по политическим вопросам Беттиной Каденбах. Во время встречи украинский чиновник рассказала о Крымской платформе в контексте НАТО.
- Главным элементом будущей работы является безопасность в Черном море.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг представил документ, в котором обозначены стратегии НАТО-2030. И там все те важные сигналы относительно политики в Черном море.
- Присутствие Альянса в акватории Черного моря является необходимостью.
Поделиться новостью