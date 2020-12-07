Безопасность в Черноморском регионе является элементом Крымской платформы. Украинская сторона планирует инициировать ежегодный международный форум, посвященный вопросу безопасности в акватории Черного и Азовского морей.

Также во время форума будут говорить о Средиземноморье. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в интервью ТСН.

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Что еще сказала чиновник

Недавно она посещала Брюссель и встречалась там с представителями стран-членов НАТО. В частности, Джапарова провела переговоры с заместителем генсека НАТО по политическим вопросам Беттиной Каденбах. Во время встречи украинский чиновник рассказала о Крымской платформе в контексте НАТО.

Главным элементом будущей работы является безопасность в Черном море.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг представил документ, в котором обозначены стратегии НАТО-2030. И там все те важные сигналы относительно политики в Черном море.

Присутствие Альянса в акватории Черного моря является необходимостью.

Примите во внимание! В июне 2020 глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал создание международной платформы для обсуждения с партнерами деоккупации Крыма. Подробнее читайте здесь.