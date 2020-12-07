Россия фактически проецирует свои захватнические амбиции и агрессивную политику на страны Средиземноморья. Кроме этого, страна наращивает военный потенциал в Крыму, что создает угрозы нападения на Украину с Юга.

Вопрос, может ли Россия написать на Украину с юга, сложный. Однако очевидный, если рассматривать его со стороны милитаризованного Крыма. Об этом рассказала первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в интервью ТСН.

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Что предполагает Джапарова

По словам Джапаровой, Россия уже пересекла красные линии, оккупировав 7% территории Украины.

Не просто так Россия вкладывает миллиарды в развитие инфраструктуры, обновление своих военных компонентов и частей в оккупированном Крыму,

– подчеркнула дипломатка.

Заместитель министра отметила, что милитаризация полуострова касается не только Украины и безопасности в Черном или Азовском морях. Все потому, что Россия демонстрирует агрессивную политику на страны Средиземноморья.

Поэтому Джапарова добавила, что вопрос угрозы актуален, ведь война до сих пор продолжается.

"Мы, как государство, должны готовиться к этому, к нашей борьбе. Она точно непростая, неочевидная, нелинейная", – отметила дипломат.

Обратите внимание! Ранее Служба безопасности Украины не исключала вероятность нападения России из Крыма. Однако в комитете нацбезопасности Верховной Рады считали, что такие угрозы – минимальные.