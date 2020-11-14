Торговые заведения, в которых отведено более 60% площади под продукты питания, могут работать во время карантина выходного дня. Кроме того, ограничивать свой ассортимент они не должны.

Что сказал Ляшко

Правоохранители требуют от супермаркетов и магазинов закрыть отделы непродовольственных товаров или убрать такие товары с полок. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Минздрав.

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Мы сталкиваемся со случаями буквальной трактовки написанного в положении. Соответствующим пунктом постановления о карантине выходного дня разрешено работу супермаркетов и магазинов с площадью 60% и более на пищевые продукты, без ограничения торгового ассортимента заведения,

– объяснил Ляшко.

Карантин в Украине: главное

11 ноября Кабинет Министров принял новые карантинные ограничения.

Так, в Украине больше нет разделения на 4 зоны карантина.

Зато по всей территории страны действует общегосударственный карантин с ограничениями оранжевой зоны.

Кроме того, во все субботы и воскресенья ноября будет действовать карантин выходного дня.

Он предусматривает, что на выходных будут работать только аптеки, продуктовые магазины, АЗС и банки.

В ряде городов Украины рестораторы и предприниматели вышли на протест из-за новых ограничений.



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала