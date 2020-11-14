Должны ли магазины закрывать непродовольственные отделы: объяснение Ляшко
Торговые заведения, в которых отведено более 60% площади под продукты питания, могут работать во время карантина выходного дня. Кроме того, ограничивать свой ассортимент они не должны.
Что сказал Ляшко
Правоохранители требуют от супермаркетов и магазинов закрыть отделы непродовольственных товаров или убрать такие товары с полок. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Минздрав.
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Мы сталкиваемся со случаями буквальной трактовки написанного в положении. Соответствующим пунктом постановления о карантине выходного дня разрешено работу супермаркетов и магазинов с площадью 60% и более на пищевые продукты, без ограничения торгового ассортимента заведения,
– объяснил Ляшко.
Карантин в Украине: главное
- 11 ноября Кабинет Министров принял новые карантинные ограничения.
- Так, в Украине больше нет разделения на 4 зоны карантина.
- Зато по всей территории страны действует общегосударственный карантин с ограничениями оранжевой зоны.
- Кроме того, во все субботы и воскресенья ноября будет действовать карантин выходного дня.
- Он предусматривает, что на выходных будут работать только аптеки, продуктовые магазины, АЗС и банки.
- В ряде городов Украины рестораторы и предприниматели вышли на протест из-за новых ограничений.
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