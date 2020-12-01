В свежем выпуске "Резонанс" за 1 декабря – в Киеве 28-летняя девушка почти в центре города обустроила дом разврата, услуги оказывали вплоть до рейда правоохранителей. На Ровнненщине в ДТП погибли 7-летний мальчик и его мать, еще двоих детей отправили в реанимацию.

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На регулируемом пешеходном переходе в Харькове на 64-летнюю женщину наехал грузовик. Место ДТП превратилось во что-то ужасное, вероятно, женщина переходила дорогу на красный свет.

В Каменце-Подольском машина, которой управлял 35-летний мужчина, вылетела с дороги и перевернулась. 2 пассажирки погибли, водитель и еще одна его попутчица – в больнице.

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Киевский таксист обратился в полицию с заявлением о разбойном нападении. Однако впоследствии правоохранители поняли, что никто на него не нападал.