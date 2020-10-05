Дом с украинскими работниками вспыхнул в Польше: есть жертва
В ночь на 5 октября в доме украинских заробитчан недалеко от Варшавы вспыхнул пожар. На месте трагедии полицейские нашли обожженное тело женщины.
Пожар произошел в селе Гурашка Отвоцкого уезда. Об этом сообщает Polsat News.
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Более 20 работников из Украины жили в помещении бывшей теплицы, которое временно переоборудовали под жилые помещения. В импровизированном доме не было даже окон. Здание утеплили минеральной ватой.
Что известно о пожаре
- Пожарные прибыли тушить пожар около полуночи.
- Напуганные заробитчане к тому времени успели выбежать из горящего помещения.
- Работе спасателей препятствовали хрупкие конструкции здания. В любой момент стены могли обрушиться, похоронив под собой пожарных.
- Пожар тушили 30 пожарных. Также на месте трагедии дежурили 5 "скорых".
Что известно о жертве
Когда пламя удалось потушить, в одной из комнат пожарные нашли обугленное тело женщины.
По данным польских СМИ, в пожаре погибла молодая украинская заробитчанка. Информации о пострадавших пока нет.
Трагедии украинских заробитчан в Польше:
- В июле 2020 года неподалеку Люблина убили 26-летнюю украинку, которая приехала в Польшу на заработки.
- Недавно 42-летний поляк поджег хостел с украинскими заробитчанами в городе Погожице. К счастью, обошлось без жертв.
- Кроме того, тело украинского работника Василия Чернея нашли неподалеку от города Вонгровец в Великопольском воеводстве. Когда Чернею стало плохо, его работодатель запретила вызывать скорую и взамен увезла мужчину в лес.