В ночь на 5 октября в доме украинских заробитчан недалеко от Варшавы вспыхнул пожар. На месте трагедии полицейские нашли обожженное тело женщины.

Пожар произошел в селе Гурашка Отвоцкого уезда. Об этом сообщает Polsat News.

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Более 20 работников из Украины жили в помещении бывшей теплицы, которое временно переоборудовали под жилые помещения. В импровизированном доме не было даже окон. Здание утеплили минеральной ватой.

Что известно о пожаре

Пожарные прибыли тушить пожар около полуночи.

Напуганные заробитчане к тому времени успели выбежать из горящего помещения.

Работе спасателей препятствовали хрупкие конструкции здания. В любой момент стены могли обрушиться, похоронив под собой пожарных.

Пожар тушили 30 пожарных. Также на месте трагедии дежурили 5 "скорых".

Что известно о жертве

Когда пламя удалось потушить, в одной из комнат пожарные нашли обугленное тело женщины.

По данным польских СМИ, в пожаре погибла молодая украинская заробитчанка. Информации о пострадавших пока нет.

Трагедии украинских заробитчан в Польше: