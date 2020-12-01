В Украине в ночь на 1 декабря в Украине ухудшилась погода. Более 8 областей засыпало снегом. Из-за этого некоторые населенные пункты обесточило, а на дорогах была гололедица.

Из-за осадков и сильных порывов ветра обесточено 56 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Без электричества осталось немало жителей Сумской, Одесской и Донецкой областей. Для восстановления тока привлекали спасателей.

Гололедица на дорогах

В Укравтодоре отметили, что в нескольких областях выпало от 1 до 6 сантиметров снега. Дороги полностью засыпало в:

Сумской,

Черниговской,

Киевской,

Черкасской,

Полтавской,

Кировоградской,

Николаевской

Одесской областях.

На месте работали снегоочистительные машины.

К слову, на Севере и Западе температура воздуха колеблется от -1 до -5. В центре, юге и востоке – +4...-2.

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