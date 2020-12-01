Дома без электричества и гололедица: Украину накрыла непогода
В Украине в ночь на 1 декабря в Украине ухудшилась погода. Более 8 областей засыпало снегом. Из-за этого некоторые населенные пункты обесточило, а на дорогах была гололедица.
Из-за осадков и сильных порывов ветра обесточено 56 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
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Без электричества осталось немало жителей Сумской, Одесской и Донецкой областей. Для восстановления тока привлекали спасателей.
Гололедица на дорогах
В Укравтодоре отметили, что в нескольких областях выпало от 1 до 6 сантиметров снега. Дороги полностью засыпало в:
- Сумской,
- Черниговской,
- Киевской,
- Черкасской,
- Полтавской,
- Кировоградской,
- Николаевской
- Одесской областях.
На месте работали снегоочистительные машины.
К слову, на Севере и Западе температура воздуха колеблется от -1 до -5. В центре, юге и востоке – +4...-2.
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