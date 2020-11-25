Статистика фактов насилия в отношении женщин всегда была обширной. А карантин в несколько раз ухудшил ситуацию. По данным ООН, только за 9 месяцев пандемии в полиции зарегистрировали уже 20 тысяч обращений, что гораздо больше, чем за весь 2019 год.

К Международному дню ликвидации насилия в отношении женщин и девушек в Украине редакция 24 канала подготовила подсказки, которые помогут распознать и уберечь себя от домашнего насилия.

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Как отличить насилие от конфликта

Основные признаки, указывающие на то, что это не обычная конфликтная ситуация, а настоящее насилие:​

Умышленность, с намерением достижения желаемого результата. Причинение вреда. Нарушение прав и свобод человека. Значительное преимущество сил, физических или психологических, того, кто совершает насильственные действия.

Насилие – это результат сознательных действий обидчика, которые подкреплены агрессией и желанием нанести вред.

Виды насилия

Физическое насилие

Когда обидчик умышленно наносит побои или телесные повреждения, которые могут привести к травмированию – это физическое насилие.

Как понять, что вы столкнулись именно с этим видом насилия:

Вас бьют или толкают. Не выпускают из дома или не пускают в него. Лишают еды, препятствуют отдыху, применяют силу и против вашей воли перемещают в пределах государства или за границу. Угрожают лишить жизни или намеренно создают ситуации, которые могут представлять угрозу здоровью.

Психологическое насилие

Когда один человек или группа лиц действуют на психику другого лица с помощью словесных оскорблений или угроз, преследования, запугивания.

Каковы признаки психологического насилия:

Вами манипулируют и систематически унижают. Вас оскорбляют словами, жестами или мимикой. Над вами ведется постоянный контроль или вас шантажируют. Игнорируют или дискриминируют из-за ваших взглядов, убеждений, расовой принадлежности или происхождения.

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Экономическое насилие

Когда обидчик лишает жертву жилья, еды, одежды, другого имущества или денег.

Как выглядит экономическое насилие:

Вас ограничивают в доступе к собственным деньгам или каким-либо образом запрещают их использовать. Повреждают ваше имущество. Вас принуждают к попрошайничеству. Обидчик может ограничивать ваши возможности трудоустройства или запрещать учиться.

Существует 4 вида насилия / Фото pexels

Сексуальное насилие

Обидчик противоправно посягает на половую неприкосновенность другого человека или совершает действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица.

Признаки сексуального насилия:

Изнасилование. Вас принуждают к нежелательным сексуальным контактам, прикасаются к интимным частям тела против вашей воли. Вас принуждают к сексу с другими людьми, к извращенным формам сексуальных отношений, к тому, чтобы заниматься секс-бизнесом. Вас принуждают к беременности или к аборту.

Куда обращаться: телефоны горячих линий

102 – Национальная полиция Украины.

– Национальная полиция Украины. 1547 – правительственная линия по противодействию домашнему насилию (работает в тестовом режиме).

– правительственная линия по противодействию домашнему насилию (работает в тестовом режиме). 0 800 500 335 (бесплатный номер для стационарного телефона) / 116 123 (бесплатно с мобильного) – Национальная горячая линия по противодействию домашнему насилию.

(бесплатный номер для стационарного телефона) / (бесплатно с мобильного) – Национальная горячая линия по противодействию домашнему насилию. 0 800 500 225 / 116 111 – Национальная детская горячая линия.

– Национальная детская горячая линия. 0 800 213 100 – единый контакт-центр системы бесплатной правовой помощи.

Как убежать от обидчика

Что делать и как подготовиться

Откройте в банке новый карточный счет на свое имя, все оповещения и саму карту не привязывайте к номеру телефона, который знает обидчик.

все оповещения и саму карту не привязывайте к номеру телефона, который знает обидчик. Банковскую карточку тщательно спрячьте и начните понемногу откладывать деньги на нее.

Купите другой мобильный телефон и новую сим-карту, которую также нужно спрятать. Перенесите туда самые важные контакты и проверяйте зарядку.

которую также нужно спрятать. Перенесите туда самые важные контакты и проверяйте зарядку. Договоритесь с подругой или родственниками, чтобы у них можно было хранить самые необходимые вещи. Главное, переносить все надо не сразу, а вещь за вещью.

Главное, переносить все надо не сразу, а вещь за вещью. Если у вас есть работа, важно рассказать руководству, что происходит дома.

Позаботьтесь о жилье. Надолго оставаться у подруги или у родственников – нельзя, поэтому надо одновременно быстро найти и жилье, и деньги на жилье. Именно в этот момент пригодится банковская карта со средствами на ней.

Надолго оставаться у подруги или у родственников – нельзя, поэтому надо одновременно быстро найти и жилье, и деньги на жилье. Именно в этот момент пригодится банковская карта со средствами на ней. В день побега сумка не должна быть тяжелой , только необходимые вещи и документы.

, только необходимые вещи и документы. Обидчика не должно быть дома ближайшие несколько часов.

Во время побега оставьте дома разряженный телефон, чтобы выглядело, будто вы куда-то вышли ненадолго.



Ни в коем случае не идите на "мирные" переговоры с обидчиком / Фото pexels

После побега

Измените все пароли: от соцсетей до онлайн-банкинга.

Наилучшим вариантом будет создать впоследствии новые аккаунты в соцсетях, о которых обидчик не будет знать.

Позаботьтесь о собственной безопасности заблаговременно!

Ни в коем случае нельзя возвращаться к обидчику, ведь такие люди не меняются.