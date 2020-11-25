Как защитить себя от насилия: советы для женщин
Статистика фактов насилия в отношении женщин всегда была обширной. А карантин в несколько раз ухудшил ситуацию. По данным ООН, только за 9 месяцев пандемии в полиции зарегистрировали уже 20 тысяч обращений, что гораздо больше, чем за весь 2019 год.
К Международному дню ликвидации насилия в отношении женщин и девушек в Украине редакция 24 канала подготовила подсказки, которые помогут распознать и уберечь себя от домашнего насилия.
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Как отличить насилие от конфликта
Основные признаки, указывающие на то, что это не обычная конфликтная ситуация, а настоящее насилие:
- Умышленность, с намерением достижения желаемого результата.
- Причинение вреда.
- Нарушение прав и свобод человека.
- Значительное преимущество сил, физических или психологических, того, кто совершает насильственные действия.
Виды насилия
Физическое насилие
Когда обидчик умышленно наносит побои или телесные повреждения, которые могут привести к травмированию – это физическое насилие.
Как понять, что вы столкнулись именно с этим видом насилия:
- Вас бьют или толкают.
- Не выпускают из дома или не пускают в него.
- Лишают еды, препятствуют отдыху, применяют силу и против вашей воли перемещают в пределах государства или за границу.
- Угрожают лишить жизни или намеренно создают ситуации, которые могут представлять угрозу здоровью.
Психологическое насилие
Когда один человек или группа лиц действуют на психику другого лица с помощью словесных оскорблений или угроз, преследования, запугивания.
Каковы признаки психологического насилия:
- Вами манипулируют и систематически унижают.
- Вас оскорбляют словами, жестами или мимикой.
- Над вами ведется постоянный контроль или вас шантажируют.
- Игнорируют или дискриминируют из-за ваших взглядов, убеждений, расовой принадлежности или происхождения.
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Экономическое насилие
Когда обидчик лишает жертву жилья, еды, одежды, другого имущества или денег.
Как выглядит экономическое насилие:
- Вас ограничивают в доступе к собственным деньгам или каким-либо образом запрещают их использовать.
- Повреждают ваше имущество.
- Вас принуждают к попрошайничеству.
- Обидчик может ограничивать ваши возможности трудоустройства или запрещать учиться.
Существует 4 вида насилия / Фото pexels
Сексуальное насилие
Обидчик противоправно посягает на половую неприкосновенность другого человека или совершает действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица.
Признаки сексуального насилия:
- Изнасилование.
- Вас принуждают к нежелательным сексуальным контактам, прикасаются к интимным частям тела против вашей воли.
- Вас принуждают к сексу с другими людьми, к извращенным формам сексуальных отношений, к тому, чтобы заниматься секс-бизнесом.
- Вас принуждают к беременности или к аборту.
Куда обращаться: телефоны горячих линий
- 102 – Национальная полиция Украины.
- 1547 – правительственная линия по противодействию домашнему насилию (работает в тестовом режиме).
- 0 800 500 335 (бесплатный номер для стационарного телефона) / 116 123 (бесплатно с мобильного) – Национальная горячая линия по противодействию домашнему насилию.
- 0 800 500 225 / 116 111 – Национальная детская горячая линия.
- 0 800 213 100 – единый контакт-центр системы бесплатной правовой помощи.
Как убежать от обидчика
Что делать и как подготовиться
- Откройте в банке новый карточный счет на свое имя, все оповещения и саму карту не привязывайте к номеру телефона, который знает обидчик.
- Банковскую карточку тщательно спрячьте и начните понемногу откладывать деньги на нее.
- Купите другой мобильный телефон и новую сим-карту, которую также нужно спрятать. Перенесите туда самые важные контакты и проверяйте зарядку.
- Договоритесь с подругой или родственниками, чтобы у них можно было хранить самые необходимые вещи. Главное, переносить все надо не сразу, а вещь за вещью.
- Если у вас есть работа, важно рассказать руководству, что происходит дома.
- Позаботьтесь о жилье. Надолго оставаться у подруги или у родственников – нельзя, поэтому надо одновременно быстро найти и жилье, и деньги на жилье. Именно в этот момент пригодится банковская карта со средствами на ней.
- В день побега сумка не должна быть тяжелой, только необходимые вещи и документы.
- Обидчика не должно быть дома ближайшие несколько часов.
- Во время побега оставьте дома разряженный телефон, чтобы выглядело, будто вы куда-то вышли ненадолго.
Ни в коем случае не идите на "мирные" переговоры с обидчиком / Фото pexels
После побега
- Измените все пароли: от соцсетей до онлайн-банкинга.
- Наилучшим вариантом будет создать впоследствии новые аккаунты в соцсетях, о которых обидчик не будет знать.
- Позаботьтесь о собственной безопасности заблаговременно!
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