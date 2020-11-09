Результаты президентских выборов в США показали, что Дональда Трампа не переизбрали на второй срок. Однако он пока не готов признавать свое поражение . Чем запомнился 45-й президент Соединенных Штатов читайте в нашем материале.

Дональд Трамп – успешный бизнесмен, ворвавшийся в американскую политику сразу с самого высокого поста в государстве, но ему едва не объявили импичмент из-за скандала, связанного с Украиной. Эти и другие факты из биографии 45-го президента США – в материале сайта 24 канала.

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Биография Дональда Трампа: основные факты

Детство и юность

Дональд Трамп родился 14 июня 1946 года в Квинсе, штат Нью-Йорк, в семье магната по недвижимости Фреда Трампа.

В 13 лет его отправили в Военную академию из-за плохого поведения в школе. Там он проявил себя как способный организатор и спортсмен (играл в футбол и бейсбол).

Два года учился в Фордхемском университете. В 1968 году окончил Уортонскую школу бизнеса Пенсильванского университета – получил степень бакалавра наук по экономике (специализация – финансы). После этого начал работать в компании своего отца.



Дональд Трамп с отцом / Фото из архива Трампа

Бизнес

Уже в 1971 году Трамп стал президентом компании по недвижимости, основанной его отцом: переименовал бизнес на "The Trump Organization", переехал на Манхэттен и расширил деятельность, начав строить и реконструировать небоскребы, отели, казино и поля для гольфа.

С конца 90-х Трамп работает над несколькими проектами, связанными со строительством небоскребов (гостиниц и офисных зданий). В целом его бизнес в сфере недвижимости – очень успешный. Он даже лицензировал собственное имя: застройщики платят Трампу за то, чтобы он был "лицом" их проектов и продавал их недвижимость. Это – ценнейшая часть бизнес-империи 45-го президента, которой сейчас руководят его дети.



Trump Tower в центре Нью-Йорка / Фото New York Times

Сегодня Трамп владеет рядом небоскребов, среди которых – "Trump World Tower", "Trump Tower" (расположены на Пятой авеню, на Манхэттене), "AXA Center", "The Trump Building" (Нью-Йорк), "555 California Street" (Сан-Франциско). На стадии строительства находится самая высокая частная застройка Нью-Йорка – "Trump Place". Кроме того, в собственности Трампа – казино, объединенные в "Trump Entertainment Resorts", поля для гольфа (общая стоимость которых – более 120 млн долларов) и отели в разных странах мира.

С 1996 по 2015 год был владельцем компании "Miss Universe Organization", которая занимается проведением конкурсов красоты, в частности "Мисс Вселенная".

На момент избрания президентом, состояние Трампа достигало $ 3 млрд (хотя сам он называл другую цифру – 10 млрд долларов). С тех пор, по данным Bloomberg, его капитал уменьшился до 2,7 млрд долларов.

Карьера на телевидении

В 2003 году основал и стал исполнительным продюсером и ведущим развлекательного шоу "The Apprentice" (длилась до 2015 года). Известность получила отдельная фраза из этого реалити - " You're fired!"("Вас уволили!") – Трамп даже подал заявку на ее регистрацию, как бренда.



Трамп подал заявку на регистрацию фразы "You're fired!"/ Фото Getty Images

Дважды был номинирован на премию Emmy за комические роли самого себя в сериалах и фильмах – "Один дома-2", "Няня", "Принц из Беверли-Хиллз", "Дни нашей жизни".

Благодаря этому и нескольким громким скандалам, связанным с личной жизнью, еще до президентства он стал одним из самых известных миллиардеров Штатов.

Личная жизнь

В 1977 году Трамп женился на Иване Зельничковой из Чехии. У них трое общих детей: Дональд трамп-младший, Иванка и Эрик. В 1992 году супруги развелись.

В 1993 году женой Трампа стала Марла Мейплз. У них есть общая дочь Тиффани. Развелись в 1999 году.



Трамп с женой Меланией, детьми и внуками / Фото Getty Images

В 2005 году Трамп женился в третий раз – с Меланией Кнавс из Словении. В 2006 году у них родился сын Бэррон.

У Дональда Трампа есть семеро внуков.

Путь в политике

Господин Трамп проявил заинтересованность в политике в 1987 году, а в 2000 даже принял участие в праймериз как кандидат от Партии реформ.

В июне 2015 года он объявил о том, что будет бороться за пост 45-го президента США. Его слоганом стала знаменитая сегодня фраза "Make America Great Again". Под этим лозунгом Трамп провел противоречивую кампанию, построенную на обещаниях укрепить американскую экономику, построить стену на границе Мексики и США, а также временно запретить иммиграцию мусульман.



Трампа избрали 45-м президентом США в 2016 году / Фото Getty Images

В ноябре 2016 года он одержал победу на выборах, став самым старшим главой государства (в 70 лет). Трамп стал первым президентом США, который не имеет военного, юридического или политического прошлого.

Акцент его кампании – на американском патриотизме, который до этого в определенной степени презирали из-за политкорректности. Сам Трамп называет себя консервативным, особенно в религиозных и социальных вопросах.

В 2020 году Дональд Трамп надеялся повторить свой успех. Однако уступил сопернику-демократу Джо Байдену.

В каких штатах выиграл Дональд Трамп:

Айдахо – 4 голоса,

Канзас – 6 голосов,

Луизиана – 8 голосов,

Миссисипи – 6 голосов,

Огайо – 18 голосов,

Индиана – 11 голосов,

Кентукки – 8 голосов,

Оклахома – 7 голосов,

Западная Вирджиния – 5 голосов,

Южная Каролина – 9 голосов,

Алабама – 9 голосов,

Теннесси – 11 голосов,

Арканзас – 6 голосов,

Южная Дакота – 3 голоса,

Северная Дакота – 3 голоса;

Небраска – 4 голоса (всего в Коллегии 5 выборщиков),

Миссури – 10 голосов,

Вайоминг – 3 голоса,

Юта – 6 голосов,

Монтана – 3 голоса,

Айова – 6 голосов,

Флорида – 29 голосов,

Техас – 38 голосов.



Предварительные результаты выборов президента США / инфографика 24 канала

Скандалы

Дональда Трампа во время предвыборной кампании 2016 года неоднократно обвиняли в связях с Россией. Следы кибератак со стороны Москвы действительно были обнаружены в 39 штатах, однако Трамп любую причастность к этому отрицает.

В 2016 году, во время избирательной гонки, около 10 женщин обвинили Трампа в сексуальных домогательствах. Это произошло после того, как в "Washington Post " обнародовали ролик 2005 года, где Трамп говорит, что может щупать красивых женщин из-за того, что он – знаменитость. Все показания Трамп назвал ложью и угрожал судом каждой из тех, кто высказался.

В 2017 году издание Buzzfeed опубликовало доклад, в котором говорилось о сборе компромата на Трампа российскими спецслужбами. Они якобы прослушивали номер московского отеля, куда Трамп приглашал проституток, и собирались использовать эти записи для шантажа. Сам 45-й президент традиционно назвал все ложью.



Все обвинения Трамп категорически отрицает / Фото Getty Images

Обвиняли Трампа также в попытке скрыть интимные связи с порноактрисой и в изнасиловании. Он говорит, что эти истории – вымышленные.

В 2019 году Трамп столкнулся с обвинениями в оказании давления на правительство Украины, чтобы там раскопали компромат на сына его соперника-демократа Джо Байдена. Эти обвинения вызвали расследование импичмента Трампа. Последнего, в конце концов, оправдал Сенат США в феврале 2020 года.

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В 2020 году он столкнулся с жесткой критикой за недостаточно серьезное отношение к пандемии COVID-19, поскольку США лидируют в мире по смертности и количеству случаев заболевания.

Трамп и Украина

Трамп обвинил Барака Обаму в бездействии в то время, как Россия аннексировала украинский Крым. Он убежден: это можно было предотвратить, но предшественник был слишком мягок в отношении к Кремлю.

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Трамп оставил неизменной санкционную политику в отношении России, а также – поддержку украинской армии. В июне 2017 года встречался с президентом Украины Петром Порошенко, они обсудили территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Оборонный бюджет США за 2018 год предусматривал выделение Украине 350 млн долларов военной помощи, а также позволил предоставить нам оборонительное летальное оружие. Трамп тоже упрекал предшественника в том, что тот сделал значительно меньше для Украины, прислав армии "только подушки и одеяла".

В июле 2019 года состоялся телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Некоторые высказывания Трампа трактовали, как попытку убедить украинского лидера начать расследование деятельности сына Джо Байдена, Гантера, в Украине. Именно после этого началась процедура с целью определения, есть ли основания для объявления импичмента Трампа из-за злоупотребления властью.

В сентябре 2019 года Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились в Нью-Йорке.

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Политические позиции

Охрана здоровья

Трамп поддерживает отмену Закона о доступной помощи, известного как "Obamacare", и замену его "системой свободного рынка".

Он также объявлял, что лишится субсидий на медицинское страхование. Ожидалось, что выплаты по сокращению распределения расходов, снижающих стоимость франшизы для американцев с низким уровнем дохода, составят 100 млрд долларов с 2018 года и в течение следующего десятилетия.

Иммиграция

Иммиграция является одной из основных тем Трампа, и он давно пытается построить стену вдоль границы США с Мексикой. Администрация Трампа также приняла меры для ограничения количества легальных искателей убежища в страну.

После того, как финансирование стены не удалось осуществить ни со стороны Мексики, ни со стороны Конгресса, Трамп в апреле 2018 года решил усилить безопасность вдоль границы США с Мексикой, отправив туда американские войска из-за "ужасных, опасных законов, которые делали страну уязвимой".

Пандемию COVID-19 он использовал для того, чтобы еще больше усилить ограничения на въезд, объяснив это тем, что рабочие места в кризис нужны прежде всего самим американцам, а мигранты создают им конкуренцию.

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Климатические изменения

При Трампе США вышли из знакового Парижского климатического соглашения, прохождение которого возглавляла администрация Обамы в 2015 году. Теперь Соединенные Штаты и Сирия – единственные страны, которые отклонили соглашение.

Администрация Трампа также ввели значительные сокращения Агентства по охране окружающей среды и отменила нормы охраны окружающей среды и здравоохранения, аргументируя это тем, что они накладывают нагрузку на промышленность.

В октябре 2018 года в интервью Fox News Трамп обвинил климатологов в "политической повестке дня" и сказал, что не уверен в том, что люди несут ответственность за повышение температуры.

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Право на аборт

Трамп выступает против абортов, за исключением случаев изнасилования, инцеста и случаев, когда здоровье матери под угрозой.



Трамп называет себя консервативным в религиозных и социальных вопросах / Фото Getty Images

Права ЛГБТ

Администрация Трампа запретила трансгендерным военным служить в армии США.

Министерство юстиции Трампа ослабило защиту гражданских прав, который запрещает бизнесу и другим субъектам осуществлять дискриминацию по признаку пола или сексуальной ориентации.

Другие федеральные ведомства, такие как департаменты образования и здравоохранения и социальных служб, ввели меры, которые затрудняют доступ представителей ЛГБТ-сообщества к качественному образованию и безопасному медицинскому обслуживанию.

Внешняя политика

Трамп проводил агитацию за прекращение участия американских военных в конфликтах за рубежом, обещая прекратить длительные, дорогостоящие военные действия.

Президент пытался выполнить свои предвыборные обещания, столкнувшись с оппозицией своих советников и высших республиканцев в Конгрессе за его желание вывести американские войска из Сирии и Афганистана.

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В 2017 году официально признал Иерусалим столицей Израиля и приказал перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим.

Риторика Трампа по внешней политике часто не согласуется с политикой его администрации. Он высказался против вмешательства, однако санкционировал военные удары против Башара Асада в Сирии.

Так же он говорил о желании получить более теплые отношения с Россией, а его администрация выслала дипломатов, закрыла российские дипломатические учреждения и одобрила поставки оружия Вооруженным силам Украины, которые сейчас воюют против российских наемников на Донбассе.

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