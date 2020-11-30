Трамп отреагировал на травму Байдена: слова поддержки
Дональд Трамп пожелал скорейшего выздоровления избранному президенту США Джо Байдену. Политик травмировал ногу во время игры с домашним любимцем.
Врачи диагностировали у Байдена переломы в двух костях правой ноги. Слова поддержки Трамп написал на своей странице в твиттере.
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Выздоравливай поскорее,
– заявил Трамп.
Что известно о травме Байдена
- Политик травмировался во время игры с собакой.
- "Из соображений большой осторожности" Байдену сделали компьютерную томографию ноги.
- Диагностика показала, что у новоизбранного президента США – переломы в латеральной и промежуточной клиновидных костях.
- В течение нескольких недель политику придется носить голеностопный ортез.
- По данным американских СМИ, выходя из госпиталя, Байден хромал.
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