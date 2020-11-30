Дональд Трамп пожелал скорейшего выздоровления избранному президенту США Джо Байдену. Политик травмировал ногу во время игры с домашним любимцем.

Врачи диагностировали у Байдена переломы в двух костях правой ноги. Слова поддержки Трамп написал на своей странице в твиттере. Актуально Медийная команда Белого дома при Байдене будет полностью женской Выздоравливай поскорее,

– заявил Трамп. Get well soon! https://t.co/B0seiO84ld — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2020 Что известно о травме Байдена Политик травмировался во время игры с собакой.

"Из соображений большой осторожности" Байдену сделали компьютерную томографию ноги.

Диагностика показала, что у новоизбранного президента США – переломы в латеральной и промежуточной клиновидных костях.

В течение нескольких недель политику придется носить голеностопный ортез.

По данным американских СМИ, выходя из госпиталя, Байден хромал.