Глава США Дональд Трамп приказал вывести большую часть американских войск из Сомали. Он подчеркнул, что это не означает, что США изменили свою политику в этом регионе.

Пока не известно, сколько военных останется на территории Сомали. Об этом сообщили на сайте Пентагона.

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Куда могут перенаправить войска

В Пентагоне подчеркнули, что это не значит, что США изменили свою политику.

Мы продолжим разрушать насильственные экстремистские организации, которые могут угрожать нашей родине, сохраняя при этом стратегическое преимущество в соперничестве великих государств,

– отметили в ведомстве.

Часть может быть передислоцирована за пределы Восточной Африки, еще часть переведут из Сомали в соседние страны.

Что происходит в Сомали