Трамп приказал вывести большую часть войск из Сомали: куда их передислоцируют
Глава США Дональд Трамп приказал вывести большую часть американских войск из Сомали. Он подчеркнул, что это не означает, что США изменили свою политику в этом регионе.
Пока не известно, сколько военных останется на территории Сомали. Об этом сообщили на сайте Пентагона.
Важно Террорист-смертник подорвался в кафе в Сомали: уже погибли 6 человек
Куда могут перенаправить войска
В Пентагоне подчеркнули, что это не значит, что США изменили свою политику.
Мы продолжим разрушать насильственные экстремистские организации, которые могут угрожать нашей родине, сохраняя при этом стратегическое преимущество в соперничестве великих государств,
– отметили в ведомстве.
Часть может быть передислоцирована за пределы Восточной Африки, еще часть переведут из Сомали в соседние страны.
Что происходит в Сомали
- На северо-востоке Африки Сомали считается одной из самых нестабильных стран в мире. Дело в том, что там с 1988 года длилась гражданская война. В 1990 годы государство Сомали фактически перестало существовать, распавшись на несколько непризнанных государственных образований.
- С конца 2006 года и до конца января 2007 года в стране шли ожесточенные бои правительственных войск с исламизмом, который контролировал большую часть страны.
- При поддержке войск соседней Эфиопии силы правительственных войск Сомали вытеснили боевиков Объединенных исламских судов из всех крупных городов. За последние годы в стране погибли тысячи людей.
- Сейчас в Сомали часто случаются теракты и вооруженные столкновения. Ситуацию в регионе пытались контролировать международные организации, среди них и войска США.
Поделиться новостью