Пересчет на бис: Трамп требует еще раз пересчитать голоса в Джорджии
Только 20 ноября в Джорджии, США, обнародовали результаты ручного пересчета голосов. Согласно им, Джозеф Байден таки опередил Дональда Трампа на незначительное количество голосов.
Преимущество Байдена в Джорджии – 12 тысяч голосов
Действующего главу Белого дома такая ситуация не устраивает. Команда Трампа настаивает на еще одной проверке бюллетеней в Джорджии – с согласованием подписей. Об этом информирует CNN.
К теме Трамп заявил, что у него есть сотни тысяч доказательств своей победы на выборах
Ручной пересчет в Джорджии начали после того, как в штате "потеряли" более 2,5 тысячи голосов. По официальной информации, преимущество Байдена над Трампом составило всего 12 284 голоса.
В Джорджии обычно побеждали республиканцы
Отметим, что победа демократа Джо Байдена в Джорджии является исторической, ведь впервые за почти 30 лет в этом штате победил не республиканец.
Что известно о результатах выборов президента США-2020?
За нового главу Белого дома американцы голосовали 3 ноября. Выдвиженец от Демократической партии Джозеф Байден получил 306 голосов выборщиков, его конкурент – республиканец Дональд Трамп – лишь 232.
Действующий президент США заявил о фальсификациях и отстаивает свою якобы победу в судах.
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