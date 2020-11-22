Только 20 ноября в Джорджии, США, обнародовали результаты ручного пересчета голосов. Согласно им, Джозеф Байден таки опередил Дональда Трампа на незначительное количество голосов.

Преимущество Байдена в Джорджии – 12 тысяч голосов

Действующего главу Белого дома такая ситуация не устраивает. Команда Трампа настаивает на еще одной проверке бюллетеней в Джорджии – с согласованием подписей. Об этом информирует CNN.

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Ручной пересчет в Джорджии начали после того, как в штате "потеряли" более 2,5 тысячи голосов. По официальной информации, преимущество Байдена над Трампом составило всего 12 284 голоса.

В Джорджии обычно побеждали республиканцы

Отметим, что победа демократа Джо Байдена в Джорджии является исторической, ведь впервые за почти 30 лет в этом штате победил не республиканец.