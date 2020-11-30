С начала текущих суток 30 ноября боевики на Донбассе дважды нарушали режим прекращения огня. В частности, один раз запустили свой беспилотник через линию разграничения. Оба инцидента произошли в районе Водяного.

О ситуации на Донбассе по состоянию на 17:00 30 ноября сообщил пресс-центр Объединенных сил. Соответствующий пост появился на фейсбук-странице Штаба.

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Где как нарушали боевики 30 ноября на Донбассе

В районе Водяного оккупанты применили станковый противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.

На этом же участке беспилотник боевиков типа "Квадро" пересек линию разграничения. Украинские военные его сбили выстрелами из стрелкового оружия.

На других направлениях вдоль линии разграничения можно наблюдать тишину.

Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Заметим, что накануне украинские бойцы также сбили вражеский беспилотник. Впоследствии в штабе выяснили, что это было частью диверсии со стороны боевиков. Саму атаку воинам ОС удалось сорвать.

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Как прошли сутки 29 ноября на Донбассе

Боевики 4 раза нарушали перемирие, действующее на Донбассе с 27 июля.

В частности, неподалеку Катериновки враг провоцировал украинских защитников из гранатометов различных систем и минометов калибра 82 миллиметра.

А вблизи Попасной оккупанты били по украинским позициям из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета.

Среди украинских защитников боевых потерь и ранений не было.

Сводка пресс-центра ОС о ситуации на Донбассе по состоянию на вечер 30 ноября: видео



Карта оккупированных Россией территорий на востоке Украины / Инфографика 24 канала