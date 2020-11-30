Ситуация на Донбассе: обстрелы и второй сбитый вражеский беспилотник за 2 дня
С начала текущих суток 30 ноября боевики на Донбассе дважды нарушали режим прекращения огня. В частности, один раз запустили свой беспилотник через линию разграничения. Оба инцидента произошли в районе Водяного.
О ситуации на Донбассе по состоянию на 17:00 30 ноября сообщил пресс-центр Объединенных сил. Соответствующий пост появился на фейсбук-странице Штаба.
Обратите внимание Российские наемники, готовя диверсию на Донбассе, засветили собственные лица: фото, видео
Где как нарушали боевики 30 ноября на Донбассе
- В районе Водяного оккупанты применили станковый противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.
- На этом же участке беспилотник боевиков типа "Квадро" пересек линию разграничения. Украинские военные его сбили выстрелами из стрелкового оружия.
- На других направлениях вдоль линии разграничения можно наблюдать тишину.
- Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет.
- Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.
Заметим, что накануне украинские бойцы также сбили вражеский беспилотник. Впоследствии в штабе выяснили, что это было частью диверсии со стороны боевиков. Саму атаку воинам ОС удалось сорвать.
Подробнее Изъяли мины и бронежилеты: бойцы ВСУ сорвали попытку ДРГ заминировать украинские позиции
Как прошли сутки 29 ноября на Донбассе
- Боевики 4 раза нарушали перемирие, действующее на Донбассе с 27 июля.
- В частности, неподалеку Катериновки враг провоцировал украинских защитников из гранатометов различных систем и минометов калибра 82 миллиметра.
- А вблизи Попасной оккупанты били по украинским позициям из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета.
- Среди украинских защитников боевых потерь и ранений не было.
Сводка пресс-центра ОС о ситуации на Донбассе по состоянию на вечер 30 ноября: видео
Карта оккупированных Россией территорий на востоке Украины / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью