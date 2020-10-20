Владимир Зеленский 20 октября выступит в Верховной Раде с посланием. В нем будет идти речь о Крыме, Донбассе и украинской армии. Президент Украины также призовет украинцев соблюдать карантинные требования.

Ежегодное традиционное послание главы государства к Верховной Раде состоится в 2020 году 20 октября. О чем в нем будет говорить президент Зеленский, рассказали в информационном агентстве Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в ОП.

Важно Зеленский введет жесткий карантин, когда суточный прирост больных достигнет 9500

На чем Зеленский в выступлении в Раде акцентирует внимание украинцев

Соблюдение карантинных требований для защиты от COVID-19

"Рекорды по количеству больных видим каждый день – к сожалению, Украина не исключение", – отметили в Офисе Президента.

Ранее ввели адаптивный карантин с менее строгими ограничениями для восстановления экономики. Но это не значит, что можно игнорировать элементарные правила безопасности.

Украинцы же, несмотря на "страшные ежедневные цифры, либо вообще не носят маски, либо делают это для галочки". Поэтому президент намерен обратиться к людям с призывом соблюдать требования карантина.

Создание "Крымской платформы" для деоккупации аннексированного полуострова

Вопрос Крыма и создания "Крымской платформы" – еще один акцент, запланированный в выступлении Зеленского.

Здесь речь идет о координации международных усилий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова.

Зеленский уже обсудил эту инициативу с ЕС, Британией, Канадой, Турцией – многие страны готовы присоединиться и принимать в ней активное участие.

К слову Зеленский хочет расширить ТКГ: кого он предложил привлечь

Мероприятия, необходимые в стратегии развития экономики Донбасса

Владимир Зеленский попытается объяснить украинцам во время выступления в Раде, почему необходим новый экономический подход к ситуации в Донбассе.

В ОП сказали, что "уже сегодня на свободных территориях Донецкой и Луганской области мы строим новый Донбасс – сильный, современный, безопасный и богатый".

Но больше всего пострадал от российской агрессии оккупированный регион – поэтому там для восстановления "нужны особые экономические условия, нужна стратегия развития экономики" .

Имеются в виду, среди прочего, "налоговые и таможенные льготы, страхование военно-политических рисков для инвесторов, арбитраж по международным стандартам".

Перспективы развития Вооруженных сил Украины

Президент Украины также говорить будет о развитии Вооруженных сил Украины.

В 2020 году, по словам источника информагентства в ОП, бюджет на армию стал крупнейшим в истории Украины, и "не уменьшился ни на одну гривну во времена коронакризиса".

"Не надо разгонять "зраду", что в 2021 году будут сокращены средства на армию", – настаивают в ОП.