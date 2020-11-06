Вице-премьер Алексей Резников объяснил свои слова о том, что Донбасс является "больной территорией". Он отметил, что имел в виду экономическую разруху, загрязнение и пропаганду, в которой живут люди.

Чиновник также добавил, что никого не хотел обидеть. Об этом Алексей Резников сказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает 24 канал.

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Это плохие слова, но я не имею в виду граждан Украины, жителей украинской территории Донбасса, я имею в виду, что нужно говорить правду,

– сказал он.

По словам Резникова, надо понимать, как эти территории воспринимает часть украинцев.

"Нельзя лечить от насморка, если мы знаем, что это более сложная ситуация. Я никого не хотел обидеть, но мы должны быть готовы, что так воспринимает часть общества", – заявил он.

Что Резников сказал о Донбассе

Ранее, в программе "Рандеву с Яниной Соколовой" Алексей Резников сказал, что Донбасс – это больная территория, впрочем, она никогда не станет русской.

Нам главное не взять его обратно, как опухоль, с которой мы не знаем, что делать. Но мы понимаем, что у нас есть два варианта. Это больные территории, ментально в частности. Есть вариант резекции полной, ампутации, или лечить. Я за терапию и полное восстановление нашего организма,

– говорил вице-премьер о Донбассе.