В течение 10 сентября оккупанты один раз нарушили режим тишины на Донбассе. Несмотря на это, украинские воины продолжают контролировать ситуацию в зоне ООС.

Оккупанты били из подствольного гранатомета вблизи села Водяное Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

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Вражеские выстрелы не представляли угрозу жизни и здоровью наших воинов, поэтому огонь в ответ они не открывали,

– говорится в сообщении.

Украинские воины продолжают надежно держать линию обороны. Они не теряют бдительности и готовы реагировать на любые провокации врагов.

Обратите внимание! С 27 июля 2020 года на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако оккупанты регулярно продолжают боевые действия.