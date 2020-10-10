Стреляли из гранатомета: оккупанты в очередной раз сорвали режим тишины наДонбассе
В течение 10 сентября оккупанты один раз нарушили режим тишины на Донбассе. Несмотря на это, украинские воины продолжают контролировать ситуацию в зоне ООС.
Оккупанты били из подствольного гранатомета вблизи села Водяное Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.
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Вражеские выстрелы не представляли угрозу жизни и здоровью наших воинов, поэтому огонь в ответ они не открывали,
– говорится в сообщении.
Украинские воины продолжают надежно держать линию обороны. Они не теряют бдительности и готовы реагировать на любые провокации врагов.