На Донбассе 3 военнослужащих получили ранения и травмы. Их эвакуировали в военный госпиталь в Харькове. Медики рассказали об их состоянии.

Один из военных находится в тяжелом состоянии в реанимации, у него пулевые ранения. Об этом сообщил руководитель регионального отдела информагентства Минобороны ArmiaInform в Харьковской области Виталий Саранцев.

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Что сказали в госпитале

Медики заверили, что жизни военного, который в реанимации, ничего не грозит. У него повреждено несколько органов.

"Однако на предварительном этапе оказана достаточная помощь. Сейчас не требуется дополнительных оперативных вмешательств. Надеемся, что все будет хорошо", – сказал руководитель хирургической клиники в военном госпитале Юрий Бунин.

Состояние остальных 2 раненых средней тяжести.

Ситуация на Донбассе: что известно

Впервые за долгое время оккупанты открыли прицельный огонь по украинским позициям на Донбассе. В частности, 29 октября пророссийские боевики 5 раз нарушили перемирие, а с начала суток 30 октября – сорвали режим тишины.

В результате обстрела позиций неподалеку Водяного 29 октября погибли 2 военных.

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Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала