На Донбассе 3 военных получили ранения: их эвакуировали в госпиталь в Харькове
На Донбассе 3 военнослужащих получили ранения и травмы. Их эвакуировали в военный госпиталь в Харькове. Медики рассказали об их состоянии.
Один из военных находится в тяжелом состоянии в реанимации, у него пулевые ранения. Об этом сообщил руководитель регионального отдела информагентства Минобороны ArmiaInform в Харьковской области Виталий Саранцев.
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Что сказали в госпитале
Медики заверили, что жизни военного, который в реанимации, ничего не грозит. У него повреждено несколько органов.
"Однако на предварительном этапе оказана достаточная помощь. Сейчас не требуется дополнительных оперативных вмешательств. Надеемся, что все будет хорошо", – сказал руководитель хирургической клиники в военном госпитале Юрий Бунин.
Состояние остальных 2 раненых средней тяжести.
Ситуация на Донбассе: что известно
Впервые за долгое время оккупанты открыли прицельный огонь по украинским позициям на Донбассе. В частности, 29 октября пророссийские боевики 5 раз нарушили перемирие, а с начала суток 30 октября – сорвали режим тишины.
В результате обстрела позиций неподалеку Водяного 29 октября погибли 2 военных.
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