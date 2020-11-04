На Донбассе боевики 6 раз нарушили "тишину": один украинский военный получил ранения
За сутки 3 ноября пророссийские боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня. Из-за обстрелов 1 украинский военный получил ранения.
Украинские военные продолжают придерживаться перемирия, однако оккупанты снова его нарушают. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
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Где было неспокойно
- Неподалеку Водяного оккупанты применили ручной противотанковый гранатомет, на окраине Авдеевки – подствольный гранатомет и стрелковое оружие.
- В районе Марьинки враг открывал огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберного пулемета и ручного противотанкового гранатомета.
- Еще 2 нарушения режима прекращения огня зафиксировали вблизи Гнутово. Оккупанты применяли стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет.
- Возле Новолуганского боевики открывали огонь из автоматического станкового гранатомета.
В результате обстрела 1 украинский военный получил осколочное ранение. Воина доставили в медучреждение, ему оказывают помощь.
Какова ситуация на утро 4 ноября
Сейчас на Донбассе – тишина. Однако в ООС отмечают, что готовы адекватно реагировать на провокации боевиков.
Нарушения перемирия на Донбассе: коротко
- На Донбассе с 27 июля продолжается режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
- Боевики нарушали перемирие почти каждый день. Преимущественно они осуществляли провокационные выстрелы.
- Правда, 6 сентября пророссийские наемники обстреляли позиции ВСУ. Тогда 1 украинский военный погиб.
- Ситуация обострилась 30 октября. Тогда оккупанты несколько раз срывали "тишину". В результате 2 бойца ВСУ погибли, еще 2 – получили ранения.
- За сутки 2 ноября боевики дважды нарушили перемирие, ранили 1 украинского защитника.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
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