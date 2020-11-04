За сутки 3 ноября пророссийские боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня. Из-за обстрелов 1 украинский военный получил ранения.

Украинские военные продолжают придерживаться перемирия, однако оккупанты снова его нарушают. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

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Где было неспокойно

Неподалеку Водяного оккупанты применили ручной противотанковый гранатомет, на окраине Авдеевки – подствольный гранатомет и стрелковое оружие.

оккупанты применили ручной противотанковый гранатомет, на окраине – подствольный гранатомет и стрелковое оружие. В районе Марьинки враг открывал огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберного пулемета и ручного противотанкового гранатомета.

враг открывал огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберного пулемета и ручного противотанкового гранатомета. Еще 2 нарушения режима прекращения огня зафиксировали вблизи Гнутово . Оккупанты применяли стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет.

. Оккупанты применяли стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет. Возле Новолуганского боевики открывали огонь из автоматического станкового гранатомета.

В результате обстрела 1 украинский военный получил осколочное ранение. Воина доставили в медучреждение, ему оказывают помощь.

Какова ситуация на утро 4 ноября

Сейчас на Донбассе – тишина. Однако в ООС отмечают, что готовы адекватно реагировать на провокации боевиков.

Нарушения перемирия на Донбассе: коротко

На Донбассе с 27 июля продолжается режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Боевики нарушали перемирие почти каждый день. Преимущественно они осуществляли провокационные выстрелы.

Правда, 6 сентября пророссийские наемники обстреляли позиции ВСУ. Тогда 1 украинский военный погиб.

Ситуация обострилась 30 октября. Тогда оккупанты несколько раз срывали "тишину". В результате 2 бойца ВСУ погибли, еще 2 – получили ранения.

За сутки 2 ноября боевики дважды нарушили перемирие, ранили 1 украинского защитника.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала