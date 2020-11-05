На Донбассе боевики сбросили гранату на позиции ВСУ: 1 военный ранен
Боевики на Донбассе днем 5 ноября сбросили с беспилотника гранату ВОГ-17. Из-за этого 1 украинский военный получил ранения. Сейчас его состояние удовлетворительное.
Пророссийские боевики в очередной раз нарушили режим тишины на Донбассе. Об этом в телеграмме сообщила украинская делегация для участия в ТКГ.
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Раненому защитнику оказали квалифицированную медицинскую помощь. Сейчас его состояние удовлетворительное.
Заметим, украинские военные установили режим тишины и направили письменную ноту в СММ ОБСЕ.
Кроме того, украинская делегация отмечает, что ситуация имеет признаки того, что российские руководители потеряли контроль над собственными вооруженными формированиями.
Заметим, еще утром 5 ноября на Донбассе было спокойно.
Как прошло 4 ноября на Донбассе
Пророссийские боевики накануне 6 раз нарушили режим тишины. Горячее всего было неподалеку населенных пунктов Новолуганское и Широкино. Там оккупанты стреляли из автоматических станковых гранатометов.
Кроме того, в районе Гнутового, Авдеевки и Водяного боевики обстреливал позиции украинских военных из гранатометов и стрелкового оружия.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
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