Боевики на Донбассе днем 5 ноября сбросили с беспилотника гранату ВОГ-17. Из-за этого 1 украинский военный получил ранения. Сейчас его состояние удовлетворительное.

Пророссийские боевики в очередной раз нарушили режим тишины на Донбассе. Об этом в телеграмме сообщила украинская делегация для участия в ТКГ.

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Раненому защитнику оказали квалифицированную медицинскую помощь. Сейчас его состояние удовлетворительное.

Заметим, украинские военные установили режим тишины и направили письменную ноту в СММ ОБСЕ.

Кроме того, украинская делегация отмечает, что ситуация имеет признаки того, что российские руководители потеряли контроль над собственными вооруженными формированиями.

Заметим, еще утром 5 ноября на Донбассе было спокойно.

Как прошло 4 ноября на Донбассе

Пророссийские боевики накануне 6 раз нарушили режим тишины. Горячее всего было неподалеку населенных пунктов Новолуганское и Широкино. Там оккупанты стреляли из автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, в районе Гнутового, Авдеевки и Водяного боевики обстреливал позиции украинских военных из гранатометов и стрелкового оружия.

Обратите внимание! С 27 июля на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако боевики чуть ли не ежедневно его нарушают. Подробнее о "перемирии" – читайте здесь.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала