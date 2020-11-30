По данным военной разведки Украины, штатная численность российских оккупационных войск на Донбассе составляет 35,5 тысячи человек. В 1 и 2 армейских корпусах проходят службу около 3 тысяч кадровых военных России.

В то же время укомплектованность оккупационных войск на Востоке составляет до 80%. Об этом сообщает прессслужба Главного управления разведки Минобороны со ссылкой на слова своего представителя Вадима Скибицкого.

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Несмотря на значительное количество российских оккупантов на Донбассе, Скибицкий отметил, что сейчас наблюдается отток военнослужащих из частей 1 и 2 армейских корпусов и уменьшение мобилизационного ресурса.

Это обусловлено тем, что вследствие тяжелых социально-экономических условий большая часть населения псевдореспублик выезжает на территорию России. В этих условиях российская оккупационная администрация всячески блокирует выезд за пределы так называемых "ДНР" и "ЛНР" граждан в возрасте от 18 до 50 лет.

Комментируя проведение российской оккупационной администрацией проверки мобилизационной готовности, Скибицкий отметил, что более укомплектованными являются тыловые части и подразделения обеспечения боевиков.

Проблема, связанная с мобилизационными ресурсами, была выявлена во время проверок 1 и 2 АК комиссией генерального штаба ВС России, и в авральном порядке сейчас осуществляется устранение недостатков,

– уточнил он.

Заметим, что 29 ноября украинские военные сорвали попытку диверсантов российских оккупантов заминировать украинские позиции вблизи Луганского. После огневого контакта диверсанты скрылись, бросив бронежилеты, мешки и взрывчатку. Также был сбит их беспилотник.