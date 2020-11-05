С начала суток 5 ноября пророссийские боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня. В результате 1 украинский военный получил ранение.

О дерзких нарушениях оккупантов уже сообщили представителям ОБСЕ. Об этом информируют в штабе Операции объединенных сил.

Важно На Донбассе боевики сбросили гранату на позиции ВСУ: один военный ранен

Какие нарушения зафиксировали

Вблизи Старогнатовки российские наемники применили стрелковое оружие.

Неподалеку Водяного враг дважды нарушил режим прекращения огня: утром применил стрелковое оружие, а после обеда – минометы.

Возле Авдеевки оккупанты трижды открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

Еще 2 нарушения зафиксировали вблизи населенного пункта Попасная. Здесь боевики сбросили с беспилотника гранату ВОГ-17. В результате подрыва 1 военнослужащий получил осколочные ранения. Воина доставили в медучреждение. Состояние здоровья защитника удовлетворительное.

Воина доставили в медучреждение. Состояние здоровья защитника удовлетворительное. Кроме этого, возле Попасной оккупанты стреляли из крупнокалиберного пулемета.

Что происходило на Донбассе 4 ноября

В течение суток 4 ноября боевики 6 раз нарушили перемирие. Возле Гнутового, Водяного и Авдеевки оккупанты били из гранатометов и стрелкового оружия.

Обратите внимание! На Донбассе с 27 июля действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Оккупанты нарушают его чуть ли не каждый день. Преимущественно, они совершают провокационные выстрелы. Первый значительный срыв перемирия зафиксировали 6 сентября возле Причепиловки. Тогда погиб 1 военный ВСУ.

Особо ситуация обострилась 28 октября. Боевики прицельно обстреливали позиции воинов ООС неподалеку Водяного. В результате двое украинских защитников погибли, еще двое были ранены.



Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала