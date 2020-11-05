На Донбассе неспокойно: оккупанты 8 раз нарушили "тишину", есть раненый
С начала суток 5 ноября пророссийские боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня. В результате 1 украинский военный получил ранение.
О дерзких нарушениях оккупантов уже сообщили представителям ОБСЕ. Об этом информируют в штабе Операции объединенных сил.
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Какие нарушения зафиксировали
- Вблизи Старогнатовки российские наемники применили стрелковое оружие.
- Неподалеку Водяного враг дважды нарушил режим прекращения огня: утром применил стрелковое оружие, а после обеда – минометы.
- Возле Авдеевки оккупанты трижды открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
- Еще 2 нарушения зафиксировали вблизи населенного пункта Попасная. Здесь боевики сбросили с беспилотника гранату ВОГ-17. В результате подрыва 1 военнослужащий получил осколочные ранения. Воина доставили в медучреждение. Состояние здоровья защитника удовлетворительное.
- Кроме этого, возле Попасной оккупанты стреляли из крупнокалиберного пулемета.
Что происходило на Донбассе 4 ноября
В течение суток 4 ноября боевики 6 раз нарушили перемирие. Возле Гнутового, Водяного и Авдеевки оккупанты били из гранатометов и стрелкового оружия.
Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала
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